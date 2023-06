L'ungherese Annett Nemeth a Pinerolo

LA CARRIERA-

La ventiduenne nazionale ungherese, 188 cm, dopo aver militato nel Vasas a Budapest nelle stagioni 2016/17 e 2017/18, ha studiato e giocato a pallavolo alla Coastal Carolina University negli Stati Uniti dal 2018 al 2021, prima di rientrare in Europa per approdare nella massima serie tedesca della Bundesliga nel Potsdam, dove ha giocato nelle ultime due stagioni partecipando alla Champions League, conquistando il titolo di MVP in campionato nella stagione 2022/2023.

LE PAROLE DI ANNET NEMETH-

« Sono molto entusiasta di poter far parte della team di Pinerolo per la prossima stagione. Giocare in Italia, in uno dei campionati più forti del mondo, la considero una grande opportunità, un mio grande obiettivo e sono molto felice di avere la possibilità di farlo qui. Ho sentito parlare molto bene del club e non vedo l'ora di incontrare la squadra, lo staff e i tifosi! Sono entusiasta di mettermi al lavoro e dare il 100% per raggiungere i nostri obiettivi ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Con l'arrivo di Németh si completa il reparto degli opposti. Anett è un'atleta giovane di grande prospettiva con grandi doti atletiche e un notevole potenziale che non fa che alzare ulteriormente il livello della squadra per la prossima stagione. Anett voleva venire in Italia e ha scelto Pinerolo, questo ci lusinga molto, siamo felici di averla con noi ».