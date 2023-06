Roma annuncia l'ingaggio di Ana Beatriz Correa

LA CARRIERA-

Nata a Sorocaba (Brasile), 31 anni, 188 cm, centrale, molto tecnica, forte a muro e con una fast potentissima, l'esperta giocatrice brasiliana arriva a Roma dopo un'ultima stagione giocata in Turchia. Bia era già stata protagonista nel campionato italiano nella stagione 2021/22 con la maglia della Savino del Bene Scandicci, la sua prima esperienza fuori dal Brasile. In carriera ha giocato in tutte le nazionali brasiliane dall'Under 15 alla Senior, conseguendo, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con la Selecao guidata da Zé Roberto, la medaglia d'argento: « il risultato più importante della mia carriera » ci ha detto.

Un palmarés ricchissimo, ecco solo alcuni dei suoi trofei con i Club: 1 Campionato Brasiliano, 1 Coppa del Brasile, 2 Campionati Sudamericani per Club, 1 Challenge Cup, 3 Campionati Paulista, 1 Campionato Carioca. E quelli con la nazionale brasiliana senior: 1 Argento Olimpico, 3 Ori ai Campionati Sudamericani, 3 Argenti alla VNL, 1 Oro al World Grand Prix e 1 Argento Grand Champions Cup oltre a 1 Oro, 1 Argento e 1 Bronzo nei Campionati Mondiali disputati con la nazionale giovanile. A livello individuale ha vinto: Miglior Muro al Campionato del Mondo giovanile e nella Superliga; Miglior Centrale al World Grand Prix, nella VNL e nel Campionato Sudamericano.

LE PAROLE DI ANA BEATRIZ CORREA-

« Quando Roma mi ha cercato ero molto felice! È una società giovane, con un progetto molto interessante in cui mi sono identificata subito. Ho parlato con Barbara Rossi, la DS, e poi con coach Cuccarini. Mi sono piaciuti molto e mi ha convinto tutto quello che mi hanno detto. Spero di soddisfare le loro aspettative e quelle del pubblico. Tutte le persone che conosco, addetti ai lavori o giocatrici, mi hanno parlato molto bene della società e dell'ambiente, le giocatrici erano molto felici lì. Il campionato italiano è il migliore del mondo e a me piace mettermi alla prova. Sono stata a Scandicci e sono contenta di poterci giocare di nuovo, in questo caso contro con la maglia delle Wolves. Voglio fare del mio meglio, ogni giorno, e sono sicura che con le mie nuove compagne faremo una bella stagione. Sono già stata nella città di Roma e mi è piaciuta moltissimo. Alla società, allo staff, alle compagne di squadra e ai tifosi dico che da me possono aspettarsi tutto il mio amore per la maglia, tanta voglia di vincere e tanta gioia.

Non vedo l'ora di arrivare a Roma ».