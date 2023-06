Pinerolo parla olandese con Tessa Polder

LA CARRIERA-

Per Tessa Polder, classe 1997, 189 cm di altezza, la prima esperienza di livello è arrivata con il Talent Team olandese, progetto simile al nostro Club Italia, dal 2013 al 2015; passata allo Sliedrecht, nella stagione seguente vola in Germania con le Ladies in Black Aachen, dove resta per due stagioni. Nel 2018 passa allo Schwerin, con cui conquista Coppa di Germania e Supercoppa. Torna ad Aachen nel 2019, poi nel 2020 si trasferisce in Ligue A Francese rendendo la propria presenza una componente indispensabile per la vittoria del Campionato e Coppa di Francia, infatti sia nel suo primo anno con l’ASPTT Mulhouse che nella Stagione 2020/2021 con il Volero Le Cannet vince scudetto e Coppa di Francia, oltre a riconoscimenti personali come Miglior Realizzatrice della Coppa di Francia, Miglior Centrale del Campionato Francese ed MVP di lega. Per lei inoltre diverse partecipazioni con la maglia della selezione nazionale Olandese con cui ha conquistato un argento nell’Europeo del 2017. Lo scorso anno l'arrivo in Italia, a Perugia, nel campionato che lei sognava da sempre, la cui permanenza continua con la scelta di venire a Pinerolo.

LE PAROLE DI TESSA POLDER-

« Sono davvero felice di venire a Pinerolo. Con tutte le giocatrici che hanno firmato penso che saremo davvero una buona squadra! Sono entusiasta di vedere fino a che punto potremo arrivare in campionato. La scorsa stagione Pinerolo ha dimostrato un ottimo spirito combattivo e di avere dei tifosi fantastici, spero che quest'anno sia lo stesso. Quando ho ricevuto la telefonata del Coach ero molto emozionata e dopo aver parlato con lui ho capito al 100% di voler venire a Pinerolo. In passato ho già giocato con Maja Storck in Germania e questo ha reso la mia scelta ancora più facile ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICHELLO-

« Tessa Polder è uno dei miglior centrali che abbiamo incontrato lo scorso campionato siamo felici di averlo strappato alla concorrenza. Le sue qualità e la sua esperienza alzeranno l'asticella di un reparto da sempre uno dei punti di forza delle squadre di Marchiaro. Tessa ritroverà poi Maja Storck sua compagna di squadra in Germania ».