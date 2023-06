A Milano Vittoria Prandi sarà la vice Orro

MONZA- Vittoria Prandi completa il reparto delle palleggiatrici della Vero Volley Milano 2023/2024. Carattere ed esperienza, figlia di oltre dieci stagioni in Serie A, sono le qualità della nuova regista del club milanese, vice di Alessia Orro. Per Vittoria Prandi si apre ora una nuova esperienza che la vedrà per la settima volta nella sua carriera ai nastri di partenza del campionato di Serie A1, per la prima a quelli della massima competizione continentale per Club: la CEV Champions League.