Bintu Diop vice Antropova a Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Bintu Diop , schiacciatrice ventunenne di Castelfranco di Sotto (Pisa), sarà l'alternativa di Ekaterina Antropova nel roster della Savino Del Bene Scandicci. La schiacciatrice, che ha già alle spalle due campionati di A1 a Perugia e Cuneo viene da un'eccellente stagione in Piemonte nella quale, da vice-Gicquel, ha disputato 28 partite, tra regular season e play off. In 72 set disputati ha realizzato 176 punti, 14 muri vincenti e 7 ace.

LA CARRIERA-

Nata a Castelfranco di Sotto (PI) il 2 marzo 2002, Diop ha mosso i primi passi nella società del suo paese natale, vestendo i colori della Pallavolo Castelfranco.

Bintu Diop ha poi lasciato la Toscana per raggiungere il Volleyrò Casal de’ Pazzi, società con la quale ha guadagnato il titolo di miglior giocatrice delle finali nazionali U18.

Conclusa l’esperienza con l’Under18 di Volleyrò, Bintu è rimasta a Roma, dove per la prima volta in carriera ha affrontato la Serie A2. Con la maglia della Acqua & Sapone Roma Volley Club ha giocato per una sola stagione, ma con le sue compagne ha ottenuto la promozione in Serie A1.

L’esordio in Serie A1 è arrivato nella stagione successiva, con Bintu che non ha indossato la maglia di Roma, ma bensì quella della Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

Chiusa la stagione prima stagione in Serie A1, Bintu è stata selezionata per far parte della nazionale italiana impegnata ai Giochi del Mediterraneo e con la maglia azzurra indosso si è messa al collo la medaglia d’oro al termine della manifestazione.

Dopo l’estate trascorsa in nazionale, Diop nella scorsa annata ha indossato la maglia della Cuneo Granda S.Bernardo, con la quale ha chiuso il campionato di Serie A1 all’undicesimo posto in classifica.

Nella prossima stagione Bintu Diop farà ritorno nella sua Toscana, andando ad indossare per la prima volta in carriera la maglia della Savino Del Bene Volley.