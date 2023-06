Trento ha un nuovo opposto: Valentina Zago

TRENTO- Forza esplosiva in attacco garantita per l'Itas Trentino in vista del prossimo campionato di A1 Femminile. La squadra allenata da Marco Sinibaldi potrà avvalersi di Valentina Zago , schiacciatrice opposta nata a padova trentatre anni fa che viene da quattro esaltanti stagioni a Pinerolo dive ha centrato una promozione dall'A2 e una salvezza in A1.

Valentina vanta una grandissima esperienza in Serie A1, campionato che nella sua lunga carriera ha già affrontato con le maglie di Casalmaggiore, Scandicci e appunto Pinerolo, per un totale di sei annate nella massima serie, oltre ad una breve escursione in Francia con il Le Cannet.

Giocatrice particolarmente dotata nel fondamentale dell’attacco, nell’ultimo quadriennio ha vestito la maglia di Pinerolo, trascinando le piemontesi alla promozione nella massima serie, traguardo ottenuto vincendo anche il premio di mvp nella finale Play Off, e alla successiva riconferma in Serie A1. Valentina ha chiuso la stagione realizzando ben 370 punti (16esima nella classifica del torneo) nelle ventiquattro gare giocate (tra Regular Season e Playoff Challange), realizzando 16 ace e 41 muri vincenti e facendo registrare un’ottima percentuale del 36,6% in attacco. Valentina Zago ha firmato un contratto annuale e vestirà la maglia numero 13.

LA CARRIERA-

La Zago muove i primi passi tra le fila della Pallavolo Stra, entrando nel 2006 nell’orbita del Club Italia, squadra che riunisce i principali prospetti del volley italiano, collezionando anche le prime presenze nelle Nazionali giovanili azzurre, conquistando la medaglia di bronzo al Campionato Europeo pre-juniores del 2007. Dopo tre annate in B1 fra Valsugana Padova e Azzurra San Casciano, ottiene nel 2011 la prima convocazione con la Nazionale maggiore. Nella stessa estate si trasferisce alla Pomì Casalmaggiore, dove rimane per quattro stagioni; le prime due in Serie A2 e le due successive in A1. Nel gennaio 2015 sposa il progetto della compagine francese del Le Cannet aggiudicandosi la Coppa nazionale, per tornare poi in Italia l’anno successivo con la maglia della Saugella Monza: in Lombardia la Zago conquista da assoluta protagonista la promozione in Serie A1, aggiudicandosi in due gare la finalissima contro la Trentino Rosa. Dopo tre anni di fila nella massima serie con Savino del Bene Scandicci (due anni) e Pomì Casalmaggiore, si accasa a Pinerolo, dove rimane per quattro stagioni contribuendo alla promozione in A1 e alla fantastica cavalcata che ha condotto lo scorso anno alla salvezza il team piemontese.

LE PAROLE DI VALENTINA ZAGO-

«Sono felice e al tempo stesso orgogliosa di aver ricevuto la chiamata di Trentino Volley, una proposta che mi ha regalato l’opportunità di entrare a far parte di una società che ho sempre apprezzato nel corso degli anni e che in campo maschile vanta una tradizione che parla da sé. Dopo quattro stagioni a Pinerolo andavo alla ricerca di nuovi stimoli, che sono certa troverò con la maglia dell’Itas Trentino. Ho colto con grande entusiasmo la possibilità di giocare a Trento, consapevole che ci siano tutti i presupposti per poter fare bene, lavorare al meglio, crescere durante l’anno e cercare di raggiungere gli obiettivi che la società e la squadra si sono prefissati».

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO SINIBALDI-

«Sono particolarmente felice che Valentina abbia accettato di sposare il nostro progetto essendo quel profilo di giocatrice di grande esperienza che cercavamo per completare il parco degli opposti assieme alla confermata DeHoog. Si tratta di un’atleta che nella sua carriera ha maturato ottima esperienza in Serie A, dimostrando di sapersi calare nella parte nel miglior modo possibile: non a caso negli ultimi anni è stata protagonista sia in A2 conquistando la promozione, sia raggiungendo sempre con la maglia di Pinerolo la salvezza nella massima serie. Nel nostro sistema di gioco rivestirà un ruolo importante: sarà il principale punto di riferimento in attacco e sarà chiamata in causa con grande continuità, potendo prendersi quei rischi che ha imparato a gestire al meglio grazie all’esperienza accumulata nella sua carriera».