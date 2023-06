Scandicci avrà Martina Armini nel reparto dei liberi

L’atleta classe 2002 nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia, scendendo in campo in 26 gare di regular season. In 96 set disputati Armini ha fatto registrare 187 ricezioni perfette, con una percentuale del 38,7% di ricezione perfetta.

LA CARRIERA-

Nata a Marino (RM) il 19 settembre 2002 Martina Armini ha mosso i primi passi della sua carriera nelle fila del Volleyrò Casal de’ Pazzi.

Con la società romana Armini ha giocato inizialmente come schiacciatrice, partecipando in più occasioni alle finali nazionali di categoria, vincendo l’edizione 2018 in Under16 e quella dell’anno successivo in Under18.

Proprio nel 2018 Armini ha ricevuto la prima convocazione con l’Italia Under18, con la quale ha conquistato la medaglia di argento al Campionato mondiale 2019.

Concluso il periodo tra le fila del Volleyrò Casal de’ Pazzi, Armini nella stagione 2020-2021 è entrata a far parte del Club Italia, squadra federale con la quale ha affrontato per la prima volta il campionato di Serie A2 e nella quale ha cambiato ruolo diventando libero.

Al termine della stagione Armini è stata convocata dalla nazionale Under20, con la quale ha conquistato il titolo mondiale di categoria, ottenendo anche il premio come miglior libero della manifestazione.

Reduce dal successo iridato Armini ha compiuto il grande salto in Serie A1, facendo il debutto nella massima serie nazionale con la maglia della Reale Mutua Fenera Chieri. Chiusa la stagione in Piemonte, nell’estate 2022 Armini ha giocato con la nazionale Under21, conquistando la medaglia d’oro al campionato europeo.

Nel campionato successivo Armini ha cambiato maglia e per la stagione 2022-2023 ha infatti indossato i colori della Bartoccini Fortinfissi Perugia, società con la quale per la seconda stagione consecutiva ha affrontato il campionato di Serie A1.