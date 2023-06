Casalmaggiore riporta in Italia Malwina Smarzek

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Malwina Smarzek torna in Italia, dove ha già giocato a Bergamo e Novara, per vestire la maglia della Trasporti Pesanti Casalmaggiore! Smarzek, miglior marcatrice della VNL sia nel 2018 che nel 2019, vestirà la maglia numero 17.

LA CARRIERA-

Malwina nasce a Lask il 3 giugno del 1996 e muove i suoi primi passi sul taraflex proprio nelle giovanili della squadra della sua città per poi spostarsi nel Legionowo, squadra con la quale fa il suo esordio nella massima serie polacca. Nella stagione 2016/2017 viene ingaggiata dal Chemik Police. Con il sodalizio polacco Smarzek vincerà, nelle due stagioni giocate, due Scudetti e una Coppa di Polonia dove viene premiata come MVP della manifestazione. Nella stagione 2018/2019 Malwina esce dai confini polacchi ed entra in quelli italiani con la maglia di Bergamo dove rimarrà per due stagioni prima di approdare a Novara. Breve parentesi a Kaliningrad prima di terminare la stagione 2021/2022 in patria tra le fila del Developres Rzeszow con la quale vince un’altra Coppa di Polonia. La stagione scorsa ha vestito la maglia dell’Osasco nella massima serie brasiliana.

LE PAROLE DI MALWINA SMARZEK-

« Ciao a tutti, sono super felice di poter finalmente condividere con voi questa notizia: in questa nuova stagione sarò il nuovo opposto della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Ci vediamo presto…buone vacanze a tutti! ».