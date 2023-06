A Scandicci dal Brasile arriva la centrale Carol

SCANDICCI (FIRENZE)- Ultimo colpo di mercato davvero di lusso per la Savino Del Bene Scandicci che porta in Toscana la fuoriclasse brasiliana Ana Carolina da Silva, per tutti Carol che va a chiudere il roster ed il reparto delle centrali che saranno a disposizione di Massimo Barbolini nella prossima stagione. Per lei sarà l'esordio nel campionato italiano.