Claudia Provaroni è una giocatrice di Vallefoglia

LA CARRIERA-

La venticinquenne romana muove i primi passi proprio agli ordini del coach capitolino nella formazione del Volleiryrò Casal de Pazzi esordendo nella stagione 2014/2015 dove resta anche la stagione successiva. Nel 2016 viene chiamata da Chieri in A2, l’anno dopo vola in Sardegna alla Golem Olbia. La stagione 2018/2019 inizia a Sassuolo ma in corso d’opera cede alle lusinghe di Cutrofiano dove rimane fino al 2020. Una breve esperienza Germania con il Nawaro Straubing prima del ritorno a Cutrofiano. Quindi il salto in A1 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia dove gioca due eccellenti stagioni.

LE PAROLE DI CLAUDIA PROVARONI-

« Mi rimetto in gioco con estremo piacere e qui respiro già buona energia giocare in squadra con la MegaboxVolley per noi è davvero una occasione di crescita ».