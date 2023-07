Courtney Schwan rinforza l'attacco della Roma

LA CARRIERA-

Courtney ha già avuto una breve esperienza in serie A1 con Filottrano nel 2018, poi sono seguite esperienze con Marsala in serie A2, Terville Florange in Francia e Aris Salonicco in Grecia. L’ultima stagione l’ha giocata a Soverato in A2, contribuendo al bel campionato della squadra calabrese con 438 punti segnati.

Attaccante potente, durante la sua carriera universitaria con la University of Washington ha giocato il torneo NCAA Div. I venendo inserita, nel 2016, nell’All America First Team. Ha partecipato e vinto con la nazionale statunitense U.20 al Campionato Nordamericano, vincendo anche il premio quale miglior schiacciatrice.

LE PAROLE DI COURTNEY SCHWAN-



“Quando ho saputo che Roma era interessata a me, ero felicissima. Lo scorso anno tutti dicevano che Roma sarebbe stata promossa in A1. Quando ci giocammo contro, per farmi notare, cercai di dare il meglio perché volevo venire a Roma. Volevo giocare nella Capitale d’Italia e poi volevo tornare a giocare in A1, uno dei migliori campionati del mondo. Credo che abbiamo una squadra molto competitiva, con una rosa lunga e completa. Le mie compagne sono molto talentuose e sono certa che ci impegneremo tutte al massimo in allenamento per dimostrare il nostro valore. Sono un’attaccante che sa scegliere i colpi, voglio migliorare ancora a muro così come in ricezione e difesa, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lo staff. Conosco Roma. Mi piace tutto, meno il traffico e, a volte, i turisti. La gente è cordiale, se ti vedono in difficoltà ti aiutano tutti. Poi, io amo il cibo e quello romano è buonissimo. Sto imparando a cucinare Pizza, Cacio e Pepe e Carbonara, la mia favorita, ma qui negli Stati Uniti non c’è il guanciale, purtroppo. Oltre a cucinare, mi piace il disegno grafico e fare video, sono una video blogger. Sono molto entusiasta per la prossima stagione, non vedo l’ora di incontrare le mie fantastiche compagne di squadra, lo staff e i tifosi. Daje Roma, Daje! ».