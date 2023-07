Firenze finalmente abbraccia Lauren Stivrins

FIRENZE- Con un anno di ritardo la venticinquenne centrale statunitense Lauren Stivrins si lega al Il Bisonte Firenze. La società toscana avrebbe voluto tesserarla lo scorso anno ma un grave infortunio, subito nel marzo del 2022 ne ha impedito l'arrivo in Italia. desso finalmente il suo recupero è completato, e Stivrins è pronta per vivere la prima esperienza fuori dagli Usa: 193 centimetri di pura potenza ed esplosività, la centrale statunitense ha mostrato tutto il suo talento già in Ncaa, trascinando le Nebraska Cornhuskers a un titolo nazionale e due finali a suon di punti e di muri. Poi l’esordio fra i pro nella lega statunitense Athletes Unlimited, subito rovinato dall’infortunio: adesso il calvario è finito. Da metà agosto Stivrins potrà cominciare la preparazione alla corte di coach Parisi, pronta a dimostrare le sue qualità anche in Italia con la maglia numero 26 de Il Bisonte.

LA CARRIERA-

Lauren Stivrins nasce il 26 maggio 1998 a Scottsdale, negli Stati Uniti, e mostra le sue qualità pallavolistiche già negli anni trascorsi nella Chaparral High School, poi nel 2016 entra nella University of Nebraska-Lincoln: durante il suo percorso di studi partecipa al campionato Ncaa di volley con le Nebraska Cornhuskers, aggiudicandosi il titolo nazionale nel 2017 da Freshman e raggiungendo la finale altre due volte, nel 2018 e nel 2021, mentre nel 2018 e nel 2020 viene inserita nel ‘First Team All-America’. Conseguita la laurea in comunicazione, nel marzo 2022 debutta fra i pro nella lega pallavolistica statunitense Athletes Unlimited, ma dopo essere stata fra le quattro migliori giocatrici della prima settimana, nel corso della seconda si infortuna gravemente al ginocchio destro, rinviando così il suo arrivo a Firenze programmato per la scorsa stagione.

LE PAROLE DI LAUREN STIVRINS –

« Sono davvero entusiasta di poter vivere un’esperienza nel volley fuori dal mio paese. Questa sarà la mia prima volta in Italia, non solo nella pallavolo: è sempre stato il mio sogno giocare in Europa, quindi sono felice che finalmente questo sogno si stia avverando. Ho molte amiche che giocano o hanno giocato in A1 e mi hanno raccontato solo grandi cose: una mia ex compagna di squadra al college, Mikaela Foecke, ha giocato ne Il Bisonte Firenze e mi ha detto di aver vissuto una grande esperienza. Il campionato italiano secondo me è il migliore al mondo sia a livello di competitività che di qualità della vita al di fuori della pallavolo: l’esperienza a Il Bisonte mi stimolerà atleticamente, intellettualmente e mentalmente per diventare una giocatrice migliore e più completa. Il mio recupero sta andando molto bene: mi sento di nuovo quasi al 100% e mi sto allenando duramente quasi ogni giorno ».