La UYBA entra nell'orbita della Brera Holdings

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La UYBA Volley Busto Arsizio compie un passo importante verso la modernizzazione e la crescita societaria. Il club biancorosso ha ceduto le quote di maggioranza alla Brera Holdings PLC (e della sua controllata italiana Brera Milano S.r.l.), società per azioni quotata al Nasdaq come “BREA”. Brera Holdings si concentra sull’espansione della propria attività di calcio e sport in generale a impatto sociale, sviluppando un portafoglio globale di club con maggiori opportunità di vittoria nelle proprie competizioni, cercando sponsorizzazioni e fornendo servizi di consulenza. L’attività nello sport di Brera Holdings è iniziata nel 2022 con il Brera FC, nota come “La terza squadra di Milano”. Nel marzo 2023, la Società si è espansa in Africa con la costituzione del Brera Tchumene, squadra ammessa al Campionato di Seconda Divisione in Mozambico, un Paese di quasi 32 milioni di persone. Nell’aprile 2023, la Società ha completato l’acquisizione del 90% della squadra di calcio di prima divisione europea Fudbalski Klub Akademija Pandev nella Macedonia del Nord, Paese con diritti di partecipazione a due importanti competizioni UEFA. Ora il primo sostegno ad una squadra di pallavolo: la UYBA. Buonissime notizie dunque per tutti i tifosi delle farfalle: grazie all’accordo UYBA & Brera Holdings la storia della pallavolo a Busto Arsizio può continuare con nuova linfa, dando una prospettiva ambiziosa alla società sportiva che da sempre punta ai massimi livelli italiani ed internazionali.

Brera Holdings è focalizzata sulla creazione di valore dal basso verso l’alto, sulla crescita aziendale alimentata dall’innovazione al fine di ottenere risultati di impatto sociale.

Brera Holdings ha acquisito il 51% del capitale sociale della UYBA Volley, e ha inoltre sottoscritto un contratto di concessione pubblicitaria con minimo garantito di sponsorizzazioni per le successive 3 stagioni sportive 2023/2024 – 2024/2025 -2025/2026.

Brera Holdings entra con convinzione e grande fiducia nella società di pallavolo, confermandone dunque l’attuale governance affidata al pres. Giuseppe Pirola per almeno tre stagioni mentre Gianluigi Viganò sarà designato Amministratore Delegato della Società. Si occuperà dello sviluppo dei ricavi e del progetto di integrazione industriale con Brera Milano S.r.l., nonché di progettare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo sviluppo del progetto della “cittadella della salute e dei servizi connessi” previsto a fianco l’attuale palazzetto dello sport. Numerosi i sostenitori dell’operazione, tra cui Chris Gardner, autore, imprenditore e investitore di Brera Holdings. Chris Gardner è l’uomo che con la sua storia, raccontata in un’autobiografia dal titolo “La ricerca della felicità”, ha ispirato l’omonimo film portato al successo da Gabriele Muccino e Will Smith. Con il suo più recente libro “Il permesso di sognare”, presentato anche alla e-work arena lo scorso 15 maggio, è tornato a parlare di sogni, di futuro e di felicità, proprio quello che tutti auspicano per la nuova UYBA Volley.

LE PAROLE DI PIERRE GALOPPI AMMINISTRATORE DELEGATO DI BRERA HOLDINGS-

« Questo è il primo esempio per Brera Holdings di implementazione della strategia multi-sport per acquisire e gestire team Empowered by Brera- Attraverso l’acquisizione di UYBA, prevediamo non solo di collaborare con una società storica e con persone professioniste nel settore, ma anche di lavorare con l’allenatore più forte del mondo, Julio Velasco, all’interno della meravigliosa e-work arena di Busto Arsizio ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE GIUSEPPE PIROLA-

« Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Brera Holdings con la sua potente missione e la sua virtuosa filosofia di sport a impatto sociale. Esportare a livello internazionale il nostro brand UYBA e il nostro know-how è da sempre uno degli obiettivi della nostra missione, che intendiamo sviluppare con ulteriore spinta insieme a Brera. Negli ultimi anni la mia esperienza nel mondo dello sport, e in particolare in quello della pallavolo, mi ha portato a contatto con diverse aziende quotate che si sono sempre più interessate al nostro mondo; grazie a questi contatti ho capito gli aspetti su cui lavorare per rendere davvero appetibile agli investitori la nostra società: la sostenibilità finanziaria e ESG – Environmental (ambiente) Social (società) e Governance, l’avere una propria casa, un partenariato pubblico privato, il miglior sfruttamento possibile dei nostri diritti di immagine e di quelli delle atlete, la vendita di un prodotto non solo pallavolo, ma un vero e proprio game-show, spettacolo nello spettacolo, al fine di diventare una vera media company a tutti gli effetti. Oggi UYBA Volley entra nella storia come la prima squadra di pallavolo italiana acquistata da una società quotata al Nasdaq: spero che questo passo epocale sia di buon auspicio per tutto il nostro fantastico movimento ».