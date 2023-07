La venezuelana Castillo arriva a Milano

MONZA – A rinforzare il reparto dei liberi della Vero Volley Milano arriva l'esperta venezuelana Brenda Castillo che, chiude le presentazioni del roster per la stagione 2023/2024. Agile e scattante in difesa, precisa in ricezione, la plurititolata atleta dominicana classe ’92, nata a San Cristobal, vivrà la sua terza stagione italiana dopo i due, positivi campionati vissuti con Scandicci.