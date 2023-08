Lena Große-Scharmann, opposto tedesco per Vallefoglia

LA CARRIERA-

Dopo aver praticato la pallamano, Lena ha iniziato a giocare a pallavolo allo Schickhardt-Gymnasium di Stoccarda, una scuola di sport d’élite. Fino al 2016 ha giocato nella seconda squadra dell’Allianz MTV Stoccarda, per poi passare per una stagione all’Olympia Berlino e tornare nuovamente all’Allianz MTV. Nel 2018, si è trasferita al Nawaro Straubing, con cui ha raggiunto i quarti di finale della Coppa di Germania e il decimo posto nel massimo campionato tedesco nella stagione 2018/19. Nella stagione 2020/21, è tornata a Stoccarda nella prima squadra dell’Allianz MTV. Dopo il secondo posto conquistato nel 2021, si è trasferita ai rivali del Wiesbaden, dove ha militato nelle ultime due stagioni.

LE PAROLE DI LENA GROßE-SCHARMANN-

« Sono molto emozionata ed entusiasta di intraprendere questa avventura, perché per me sarà la mia prima volta fuori dalla Germania. Quando mi è stata data l’opportunità di giocare in Italia, alla Megabox, non ho esitato. Non vedo l’ora di incontrare di persona tutti quelli che saranno parte di questo club e di iniziare l’avventura per una stagione grandiosa. Il campionato italiano è certamente uno dei migliori al mondo, quindi è sicuramente un piacere per ogni giocatore esserne parte. Non vedo l’ora che inizi questo campionato, ma soprattutto sono curiosa per questa esperienza ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO ALESSIO SIMONE-

« Si tratta di un prospetto interessante che Andrea Pistola ed io seguivamo da un po’, è reduce da buone stagioni in Germania e anche con la nazionale giovanile: per noi può essere una buona opzione sia in campo che per alzare il livello degli allenamenti. Attacca bene la palla spinta ed è efficace anche con palla alta, ha una buona battuta ed è discreta anche a muro ».