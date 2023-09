Il talentino russo Anastasiia Kapralova a Novara

NOVARA- Arriva dalla Lokomotiv Kaliningrad, la nuova schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara : si tratta del talento russo classe 2004 Anastasiia Kapralova, campionessa del mondo under 18 con la sua nazionale nel 2021. Per lei, cresciuta nel vivaio della Dinamo Mosca e trasferitasi poi a Kaliningrad nel 2021, un ruolo da titolare in quella nazionale e 10 punti messi a segno nei tre set della finale vinta contro l’Italia. Per lei un contratto fino a giugno 2024 e la maglia azzurra numero 24.

Le parole di Anastasiia Kapralova-

« Sono entusiasta all’idea di giocare nel campionato italiano: andare all’estero per la prima volta è una grande sfida ma per me vuol dire letteralmente realizzare un sogno. La proposta di Novara è stata per certi versi inaspettata ma ritengo sia una grandissima occasione per me per crescere e imparare tanto, giocando in una squadra forte e con tante compagne esperte: sono una giocatrice ambiziosa, voglio cogliere questa occasione per mostrare il mio valore e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra. I miei punti di forza? L’attacco e il servizio, senz’altro. Ho iniziato a giocare a pallavolo a 7 anni, per seguire le orme di mio zio, e a 14 anni sono entrata nel vivaio della Dinamo Mosca, entrando presto a far parte delle nazionali giovanili con cui ho vinto un bronzo europeo e l’oro mondiale nel 2021 ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni-

« Quando ci siamo trovati a fare i conti con il brutto infortunio di Hanna Orthmann, abbiamo iniziato a valutare tutti i profili disponibili sul mercato. Atlete libere o che si potessero liberare. Consapevoli del valore delle atlete a disposizione, abbiamo scelto di puntare su una ragazza giovane e che lascia intravedere ottimi margini di crescita. Anastasiia è una schiacciatrice votata all’attacco, confidiamo che si possa integrare al meglio nel nostro roster, anche grazie alla sua connazionale Vita Akimova, e che possa crescere al meglio con noi ».