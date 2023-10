Busto ha una nuova centrale Paola Rojas

Paola originaria di San Lorenzo, classe 1996, 182 cm di altezza, sarà a disposizione di Julio Velasco già da giovedì 12 ottobre aggregandosi da subito agli allenamenti. Domenica sarà già a referto nella gara contro Scandicci: giocherà con il numero 18. Originaria di San Lorenzo, classe 1996, 182 cm di altezza, completerà il reparto delle centrali, andando a sostituire l’infortunata Layne Van Buskirk il cui contratto, come comunicato, è stato rescisso a causa di un infortunio. Si tratta di un’atleta molto rapida negli spostamenti a muro, che potrà garantire equilibrio nella qualità di muro/difesa.

La carriera-

di Paola Rojas inizia nei tornei scolastici portoricani, nei quali gioca per il Colegio Notre Dame. Dopo il diploma si trasferisce negli USA, dove partecipa alla NCAA Division I con la UM Baltimore County dal 2014 al 2018.Torna successivamente in Portorico e veste la maglia del Changas de Naranjito, con cui partecipa alla Liga de Voleibol Superior Femenino 2019, raggiungendo le finali scudetto; dopo tre stagioni con la franchigia di Naranjito, nel campionato 2021-22 approda nella Ligue A francese, nel Chamalières. Per la Liga de Voleibol Superior Femenino 2022 torna al Changas de Naranjito, mentre nelle ultime due stagioni gioca nel Valencianas de Juncos. Nel 2019 riceve le prime convocazioni nella nazionale portoricana maggiore, con cui conquista la medaglia d’argento al campionato nordamericano 2021, seguita dal bronzo alla Volleyball Challenger Cup 2022 e alla NORCECA Final Six 2022. Nel 2023 viene premiata come miglior centrale delle qualificazioni nordamericane alla Volleyball Challenger Cup 2024 e conquista la medaglia d’argento ai XXIV Giochi centramericani e caraibici e alla Coppa panamericana.

Le parole di Paola Rojas-

« Essere stata chiamata dalla UYBA significa molto, anche perchè non vedo l’ora di conoscere ancora più da vicino il percorso di coach Velasco in questo sport. Ad essere sincera non avrei mai pensato di avere un’opportunità come questa, quindi sono estremamente grata e felice di poter giocare per lui e per questo club. Questa stagione sarà quella in cui mi aspetto di imparare molto e di crescere come giocatrice, spero anche di poter aiutare la squadra a crescere e vincere. Sono entusiasta di vedere cosa porterà questa stagione e felice di poter far parte di questo team. Sono una giocatrice di squadra, sono una combattente e spingo per migliorarmi sempre. Il mio miglior pregio in campo? Credo di essere una centrale veloce che tocca molte palle a muro. Fuori dal campo sono una persona normale, mi piace restare a casa, cucinare e stare con la mia famiglia. Sono una persona tranquilla e riservata ».