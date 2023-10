21.000 squadre per il Fantavolley della Lega Femminile

ROMA- Un successo straordinario che ha travalicato ogni più rosea aspettativa. L'amore e la passione per la pallavolo femminile sembra aver contagiato l'intero universo del volley rosa e dei suoi seguaci. In due sole settimane dal giorno del lancio dell'iniziativa il Fantavolley di Lega Pallavolo Serie A Femminile ha fatto registrare l'iscrizione di oltre 21000 formazioni, numeri impensabili, arricchiti da 10.000 download dell’app sugli store iOS e Android con valutazioni di 4.9/5. Una partenza sprint, per una stagione ricca di emozioni e di premi: ogni settimana gadget, biglietti ed esperienze per i vincitori delle classifiche di giornata e di fine girone.

Altri dati interessanti riguardano il tifo degli utenti del FantaLVF. La prima squadra per rappresentanza risulta l’Allianz Vero Volley Milano che, con quasi 5000 iscritti, si piazza davanti alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, con circa 3500, e all’Igor Gorgonzola Novara, che si ferma sui 1300. Curioso invece il dato che riguarda le atlete più scelte dai fan: se non sorprende Paola Egonu, che nonostante il costo elevato è stata ingaggiata dal 25,81% dei fantallenatori, stupiscono il secondo posto di Francesca Michieletto, 25,78%, e il terzo di Linda Nwakalor, 22,95%. Due scelte che però risultano molto funzionali al meccanismo del gioco, che premia le fantasquadre in grado di generare una plusvalenza di crediti: la centrale della Savino Del Bene Scandicci infatti, dopo la gara di domenica scorsa, è cresciuta di 0,3 crediti, aumentando di fatto il suo valore e di conseguenza i crediti a disposizione degli utenti che l’hanno schierata. Regine della prima giornata in questa voce Maja Storck e Sonia Candi: entrambe, grazie ad una formula di conversione che mette in relazione crediti di partenza e prestazione in campo, hanno fatto felici i fantallenatori generando una plusvalenza di 0,7 crediti.