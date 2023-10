PINEROLO (TORINO)- Brutta tegola per la Wash4Green Pinerolo che perderà per lungo tempo Sofia D’Odorico. La società piemontese ha comunicato oggi che, dopo gli accertamenti del caso, la giocatrice, infortunatasi nel corso del match della 1a giornata contro Cuneo, ha subito la lesione del legamento crociato e del collaterale del ginocchio sinistro. Una diagnosi che la costringerà a fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico.