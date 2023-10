Una bella Chieri impegna Conegliano

CHIERI (TORINO)- Nel primo anticipo della terza giornata si è vista la miglior Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di questa prima parte di stagione, in costante crescita partita dopo partita, cede a testa altissima alle pluricampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano che non senza fatica espugnano 1-3 (19-25 23-25 25-18 25-27) il PalaFenera. Sempre senza Omoruyi, Bregoli lancia titolare Zakchaiou lasciando inizialmente in panchina Weitzel; dall'altra parte della rete in banda ci sono Robinson-Cook e Lanier. Sestetto di coach Santarelli con il rientro di Sarah Fahr al centro assieme a Marina Lubian, diagonale palleggiatore opposto con Wolosz-Haak, schiacciatrici Kahlia Lanier e Robinson Cook. Le padrone di casa invece partono con Malinov-Grobelna, Zachaiou e Gray al centro, Skinner e , libero Spirito.

Perso 19-25 un primo set sempre in mano alle ospiti, dalla seconda frazione le chieresi lottano pallone su pallone giocando una pallavolo sempre più sciolta con l'andare degli scambi. Pochi particolari decidono il secondo set che sul 23-23 si risolve a favore di Conegliano, mentre nel terzo dominano le padrone di casa che chiudono 25-18 strappando il primo set della stagione alle venete. Nel quarto set Chieri annulla due match-point a Conegliano e non concretizza la palla che sarebbe valso il tie-break, infine cede 25-27. Nessun punto dunque per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ma la prestazione fornita lascia tanti motivi per guardare con fiducia al futuro. Applausi per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che ancora una volta conferma tutta la sua forza, condotta da una Joanna Wolosz che si merita il premio di MVP. Migliori realizzatrici con 19 punti a testa da un lato Grobelna, dall'altro Lubian (con 4 ace e 4 muri).



I PROTAGONISTI-



Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Una bella partita, molto combattuta. Ci spiace perché mancava veramente poco per giocare il quinto set, però stiamo crescendo come squadra giorno dopo giorno, è una cosa positiva. Oggi è mancata la piccola cosa che poteva fare la differenza, anche con Novara è stato così: ci lavoreremo ».

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' stata una partita un po' strana, abbiamo iniziato bene, il primo set l'abbiamo portato a casa con un buon ritmo, poi dal secondo abbiamo iniziato a giocare punto a punto praticamente per tutta la partita. Non abbiamo fatto la nostra migli0or gara, certamente potevamo fare meglio perchè ci sono stati troppi alti e bassi, però alla fine siamo state brave a trovare i punti nei momenti più importanti e portare così a casa tre punti. Adesso c'è la Supercoppa, un giorno di stacco e da lunedì saremo in palestra perchè teniamo molto a questo primo trofeo stagionale ».

IL TABELLINO-



REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (19-25 23-25 25-18 25-27)

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kingdon Rishel 13, Gray 6, Grobelna 19, Skinner 15, Zakchaiou 9, Malinov 3, Spirito (L), Weitzel 2, Anthouli 1, Morello, Rolando, Papa. Non entrate: Kone, Tonelli (L). All. Bregoli.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lanier 12, Fahr 8, Haak 17, Robinson-cook 17, Lubian 19, Wolosz 2, De Gennaro (L), De Kruijf 2, Squarcini 1, Piani 1, Gennari, Bugg. Non entrate: Plummer, Bardaro (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Papadopol, Armandola.

Durata set: 25', 29', 27', 33'; Tot: 114'.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

NOTE - Spettatori: 1508