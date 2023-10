Vallefoglia supera Cuneo in rimonta

CUNEO-CUNEO- Secondo successo consecutivo in trasferta per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che, nel secondo anticipo della 3a giornata, va ad espugnare il campo della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo con un 1-3 (25-13 23-25 22-25 22-25), esito finale di un match che ha visto le ragazze di Pistola partire col freno a mano tirato, che ha subito il gioco di Stigrot e socie nel primo set, ma ha poi saputo, poggiandosi su Mingardi (23 punti) e Degradi (19), ribaltare la situazione e a conquistare tre punti che proiettano le marchigiane nella parte alta della classifica.

Le padrone di casa partono fortissimo, le tigri pianissimo: il 25-13 del primo parziale si spiega così. Dal secondo set le ospiti, con le ex Giovannini e Cecconello in campo, iniziano a macinare gioco, mentre le padrone di casa sprecano troppo nei momenti chiave. Nel terzo e nel quarto parziale Mingardi si carica la squadra sulle spalle, legittimando il titolo di MVP, mentre alle padrone di casa non bastano i 16 muri punto, di cui 4 firmati da Anna Hall, top scorer delle gatte insieme a Adelusi. La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo resta ferma a quota 2 punti in classifica, mentre la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vola a 7.

l PROGAGONISTI-



Noemi Signorile (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Quando Vallefoglia ha iniziato a spingere nel secondo parziale noi siamo calate; dobbiamo lavorare sulla continuità e per commettere meno ingenuità nei finali di set. Ora dobbiamo analizzare gli insegnamenti che questa sconfitta ci lascia, da lunedì penseremo a preparare al meglio la partita con Bergamo» .

Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Queste partite le vince chi riesce a rimanere più lucido e concentrato. Noi stiamo partendo un po' con il freno a mano tirato, ma sono certa che riusciremo a venire fuori fin dall'inizio e faremo un bel campionato. Queste due vittorie esterne di fila danno molto morale ».

IL TABELLINO-

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 1-3 (25-13 23-25 22-25 22-25)

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO: Haak 9, Sylves 9, Adelusi 16, Stigrot 14, Hall 16, Signorile 3, Scognamillo (L), Kubik, Tanase. Non entrate: Ferrario (L), Molinaro, Enweonwu, Scola. All. Bellano.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 9, Dijkema 1, Degradi 19, Mancini 2, Mingardi 23, Kosheleva, Panetoni (L), Giovannini 9, Cecconello 6, Grosse Scharmann, Gardini. Non entrate: Provaroni, Cesarini (L), Passaro. All. Pistola.

ARBITRI: Caretti, Nava. Durata set: 22', 30', 30', 28'; Tot: 110'.

MVP: Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1280