Laura Melandri torna a vestire la maglia di Bergamo

BERGAMO- Una novità arriva ad accendere l’avvio della settimana in casa Volley Bergamo 1991: Laura Melandri torna al centro! Un gradito ritorno quello della centrale, che è cresciuta nel settore giovanile del Volley Bergamo, è rimasta in rossoblù fino al 2015 e ha poi spiccato il volo per vincere uno scudetto e una challenge cup. Quello di oggi è il suo secondo ritorno a Bergamo.

Le parole di Laura Melandri-

« Sono felicissima Penso che questo sia veramente il posto giusto per me nel momento giusto e sono contenta di rivedere tanti volti conosciuti. Arrivo in una squadra già amalgamata, ma sono pronta a fare tutto per inserirmi in fretta e per fare la mia parte ».

Le parole della Presidente Chiara Paola Rusconi-

« Laura è un importante innesto che ci aiuterà a colmare la perdita di Federica Stufi. Sono felice e curiosa di rivederla indossare i colori rossoblù. Tengo però a ringraziare il settore giovanile che ci ha aiutato in questo periodo sia nelle sedute di allenamento che nelle gare, con Claudia Belussi e Alessandra Crevenna che hanno completato il roster nelle prime tre giornate di Campionato ».

Laura Melandri verrà presentata alla stampa venerdì 27 ottobre alle 10.30 nella sede di Habilita in via Bologna 1 a Ciserano.