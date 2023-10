ROMA- Una serata speciale ma pur sempre da star. Stavolta non su un campo di pallavolo ma sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Le ragazze della Roma Volley ieri sono state progoniste alla rassegna romana, ospiti dello stand Acea, sfoggiando classe ed avvenenza che hanno calamitato le attenzioni del pubblico romano. Un momento di svago che però non distoglie il gruppo di Cuccarini dall'attività in palestra, in vista dei prossimi impegnativi appuntamenti agonistici.