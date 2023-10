Nel week end della Supercoppa si gioca la 4a giornata

ROMA - Due rinvii in A1 Femminile per consentire a Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano, di sfidarsi in Supercoppa, Conegliano-Roma e Milano-Chieri posticipare al prossimo 22 novembre.

Il campionato però manderà in scena altre cinque partite. Si parte sabato sera alle 20.30 con il match tra la Volley Bergamo 1991 e la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, due squadre reduci da due sconfitte e in cerca di punti per scalare la classifica.

Domenica alle 17, tre incontri in programma. La Megabox Ond. Savio Vallefoglia, con l’obiettivo di scavalcare sia Milano che Conegliano in classifica, accoglie la Wash4Green Pinerolo, mentre per l’Itas Trentino che ospita Il Bisonte Firenze la missione sarà quella di muovere la graduatoria che recita ancora “zero” alla voce dei punti conquistati. Scontro sicuramente d’alto livello quello tra la Savino Del Bene Scandicci, caduta al tie-break con Milano la scorsa settimana, e la TrasportiPesanti Casalmaggiore, forte invece del risultato positivo ottenuto contro Trento.

Alle 18.30, in diretta su Sky Sport Uno, il confronto nel derby del Ticino tra due protagonisti della Generazione dei Fenomeni: Julio Velasco e la sua UYBA Volley Busto Arsizio contro Lorenzo Bernardi e la sua Igor Gorgonzola Novara. Se da un lato le farfalle cercheranno di uscire dalle retrovie della classifica, le zanzare avranno un’opportunità unica di restare, almeno per il momento, da sole in vetta: un match senz’altro imperdibile.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

La Savino Del Bene Volley ritorna a casa. Dopo due trasferte consecutive la squadra di coach Barbolini si prepara infatti a far ritorno tra le mura amiche di Palazzo Wanny. La prestazione di grinta e carattere messa in campo una settimana fa all'Allianz Cloud di Milano non ha portato alla vittoria e la Savino Del Bene Volley, dopo la sconfitta al tie break subita per mano del Vero Volley Milano, vuole subito rifarsi della prima battuta d'arresto della stagione. La prima occasione per farlo arriverà Domenica 29 ottobre, a partire dalle 17.00, quando la Savino Del Bene Volley ospiterà la sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A1, una partita che la vedrà contrapposta alla Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

PRECEDENTI: 22 (9 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 13 successi Savino Del Bene Scandicci)



EX: Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015 - Allenatori: Massimo Barbolini a Casalmaggiore nel 2015/2016



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Le aspettative sono di crescere e di fare meglio di quanto abbiamo fatto a Milano, dove a tratti abbiamo già dimostrato di essere ad un buon livello di gioco. Bisogna però crescere, perchè è vero che siamo solamente all'inizio della stagione, ma di fatto è l'inizio per tutti. Chi per primo riesce a trovare maggiore consistenza e maggiore intesa sicuramente ne trarrà un vantaggio. Per quanto riguarda Casalmaggiore, sono una squadra che nello scorso fine settimana ha trovato la prima vittoria, imponendosi in maniera netta. È una squadra con la quale sicuramente dovremo fare attenzione. Sono una formazione da rispettare e in vista della sfida ci stiamo allenando. Abbiamo iniziato una buona settimana e sono sicuro che arriveremo al meglio di quello che è possibile con Casalmaggiore ».

Giorgia Faraone (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « La bella prestazione di domenica contro Trento ci ha rese più consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo sofferto e recuperato nei momenti difficile e spinto quando eravamo avanti. Sappiamo che domenica sarà una sfida difficile, contro una delle squadre più attrezzate del campionato; sarà una partita in cui bisognerà avere pazienza in determinati fondamentali ed essere aggresive in altri. Consapevoli che ci sarà da soffrire, come sempre scenderemo in campo per fare una buona prestazione sotto l’aspetto tecnico e agonistico ».



VOLLEY BERGAMO 1991 - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

C’è aria nuova e di rivalsa in casa Volley Bergamo 1991. La ventata di novità è arrivata in settimana con Laura Melandri, presentata oggi, venerdì 27 ottobre, alla stampa e ai tifosi nella sede di Habilita. L’energia per rifarsi arriva invece dopo essere inciampate una settimana fa. Appuntamento dunque al PalaFacchetti di Treviglio alle 20.30 di sabato 28 ottobre.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 2 successi Volley Bergamo 1991)

EX: Nessuno



Aurora Pistolesi (Volley Bergamo 1991)- « C'’è voglia di rivalsa. Sappiamo di poter dare molto di più di quello che abbiamo fatto vedere nelle prime giornate di Campionato e per questo stiamo lavorando sodo. Cuneo sarà un avversario pericoloso perché, come noi, affamato, ma dobbiamo innanzitutto concentrarci su noi stesse e sul nostro essere squadra. Dobbiamo dare tutto per il pubblico di Treviglio ».



Anna Hall (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- «Dovremo essere molto aggressive al servizio: nel primo set con Vallefoglia ci siamo riuscite, e si è visto. Anche se non faremo di nuovo 16 muri come sabato scorso, sarà importante toccare tanti palloni e lavorare bene nel muro difesa. Non sarà una partita semplice, perché Bergamo è una buona squadra e con l'arrivo di Melandri ha più soluzioni al centro. La chiave sarà non avere paura di rischiare nei momenti cruciali».

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

E' in arrivo alla e-work arena una delle partite più attesa della stagione, lo storico scontro Busto Arsizio - Novara, il derby del Ticino che da sempre scalda gli animi dei tifosi lombardi e piemontesi. Si tratta della 28esima edizione della sfida con 20 precedenti a favore della Igor e 7 vittorie UYBA: l'ultimo successo casalingo biancorosso risale alla stagione 2019. Lualdi e compagne arrivano all'appuntamento cariche per il primo punto conquistato a Roma e hanno lavorato senza problemi durante la settimana, facendo registrare anche buone sensazioni dall'amichevole giocata ieri alla e-work arena contro Chieri. 2-2 il risultato del test, in cui tra le farfalle hanno brillato su tutte Bracchi (14 punti), Sartori (13), Frosini (12) e Lualdi (10). Fatta eccezione per Dominika Sobolska, ancora in fase di recupero dal dolore al ginocchio che la sta tenendo a riposo da domenica, la squadra di Velasco è al completo e potrebbe riproporre il 6+1 che a Roma ha risollevato una partita che sembrava poter finire velocemente per le padrone di casa. Tuttavia in formazione ci potrebbe essere qualche novità provata nell'allenamento con Chieri. Novara, a punteggio pieno, vuole continuare la sua corsa fatta fin qui solo di vittorie piene, l'ultima delle quali conquistata domenica in casa di Pinerolo. Le azzurre di Lorenzo Bernardi si presentano all’appuntamento di Busto Arsizio senza novità particolari dall’infermeria: Durul ha iniziato il proprio lavoro di recupero ma non è ancora al 100%, mentre Bonifacio non è ancora a disposizione pur essendo aggregata alle compagne. Per Novara quella in corso è la prima settimana senza doppio impegno e proprio dal derby del Ticino per Chirichella e compagne inizierà un nuovo tour de force che si concluderà solo il 19 novembre. In mezzo, in venti giorni, sette partite ufficiali: cinque di campionato, incluso l’infrasettimanale con Trento del 1 novembre, e due di coppa europea (8 e 15 novembre).

PRECEDENTI: 27 (20 successi Igor Gorgonzola Novara, 7 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Giorgia Zannoni a Igor Novara nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Anne Buijs a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014

Julio Velasco (Allenatore Uyba Volley Busto Arsizio)- « Novara è una squadra che combina giocatrici esperte con giocatrici giovani e di grande qualità e fisicità, in particolare Akimova, giovane russa di 22 anni. Bosetti e Buijs sono giocatrici molto esperte, poi può contare anche su Danesi e Bosio, tutte atlete nel giro delle nazionali o ex nazionali; insomma una squadra molto equilibrata. Bisogna giocare molto bene in tutti i fondamentali, in particolare in difesa ».

Greta Szakmary (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci aspettiamo una partita difficile e dobbiamo essere pronte a una sfida combattuta e tirata, come d’altra parte fin qui ci è sempre capitato. Questa consapevolezza ci deve portare a mettere in campo aggressività e concentrazione dal primo all’ultimo scambio, caratteristiche che sono proprie di questa squadra e cui dobbiamo dare continuità nel corso del match. Busto Arsizio è una formazione che attua un buon muro-difesa e da parte nostra tanto passerà dalla qualità del servizio e dalla nostra capacità di limitare il loro gioco offensivo. L’inizio di stagione è stato ottimo e sono molto contenta anche per la sensazione che abbiamo tutte di poter fare ottime cose insieme: non vediamo l’ora di scoprire, strada facendo, cosa possiamo diventare. Ora, però, dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto, guardando avanti, una partita alla volta. Personalmente lavoro ogni giorno per migliorarmi e per dimostrare sul campo il mio valore quando servirà ».



MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - WASH4GREEN PINEROLO-

La Megabox è al quarto posto in classifica con 7 punti assieme alla Savino Del Bene Scandicci, e domenica scorsa ha conquistato la seconda vittoria in trasferta consecutiva sul campo dell’Honda Olivero S. Bernardo Cuneo; la Wash4Green Pinerolo (nona a quota 3 punti) ha perduto alla prima giornata al tie-break il derby casalingo con Cuneo e poi ha vinto, nuovamente al tie-break, sul campo del Bisonte Firenze, recuperando dallo 0-2. Con Novara, poi, ha vinto il terzo set, confermando di essere squadra coriacea e difficile da battere. Assente per infortunio la ex-Vallefoglia Sofia D'Odorico.

PRECEDENTI: 9 (6 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 3 successi Wash4green Pinerolo)

EX: Sofia D'Odorico a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Agnese Cecconello (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sono molto felice di avere fatto il mio esordio domenica, sono riuscita a dare il mio contributo e la squadra ha portato a casa una bella vittoria, proprio contro la mia ex-squadra. Abbiamo lavorato molto intensamente in palestra per arrivare nella forma migliore per il doppio impegno casalingo con Pinerolo e Chieri. Si tratta di due squadre molto preparate, per ora abbiamo studiato molto Pinerolo e speriamo di portare a casa il miglior risultato ».



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Domenica ci attende una trasferta con ovvie difficoltà. Vallefoglia ha molte qualità ma in questo periodo la specialità della casa è la loro capacità di ribaltare situazioni anche molto complesse quindi sicuramente troveremo una squadra coriacea, che ama giocare a viso aperto e picchiare duro. Essendo caratteristiche che ci appartengono ci sono tutti i presupposti per una nuova grande ed emozionante partita ».

ITAS TRENTINO - IL BISONTE FIRENZE-

Archiviata con un pizzico di rammarico la trasferta di Cremona, l’Itas Trentino è pronta per affrontare il secondo impegno casalingo della stagione, in programma domenica alle 17 a ilT quotidiano Arena contro Il Bisonte Firenze, con l'obiettivo di conquistare i primi punti in campionato. Coach Sinibaldi sarà orfano dell'infortunata Madeleine Gates, mentre è sulla via della completa guarigione Giulia Angelina, pronta a tornare a disposizione garantendo al coach di Trento una preziosa soluzione in più nel parco schiacciatrici. Fresca ex della sfida sarà l'alzatrice gialloblù Gaia Guiducci, lo scorso anno tra le fila di Firenze, società in cui hanno militato in passato anche il ds dell'Itas Trentino Duccio Ripasarti e il preparatore atletico Nadia Centoni.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Gaia Guiducci a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023

Gaia Moretto (Itas Trentino)- « Firenze gioca una pallavolo molto veloce, senza un opposto di ruolo ma con tre schiacciatrici che attaccano una palla particolarmente rapida. Dovremo essere molto ordinate e precise in difesa per riuscire a crearci più occasioni possibili in contrattacco. Tutto però partirà dal servizio, che dovrà essere più efficace di quanto lo è stato nelle gare precedenti per cercare di rendere il loro gioco un po’ più scontato. E’ una partita in cui vogliamo direi la nostra e ci teniamo molto a dimostrare che possiamo stare in categoria ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Contro Trentino sarà un’altra partita fondamentale per noi: vogliamo confermare i nostri progressi, anche se è evidente che dobbiamo ancora lavorare e migliorare. Sulla scia della vittoria con Bergamo ci siamo allenati bene in settimana, e questo ci deve portare a Trento a giocarcela al meglio: la Itas ha avuto un inizio di campionato complicato, avendo incontrato tre squadre molto forti, quindi contro di noi cercherà di sfruttare l’opportunità. Dovremo essere pronti mentalmente ad affrontare una formazione che giocherà al massimo per cercare di conquistare i suoi primi punti: mi aspetto che la squadra continui nella sua crescita lenta ma costante, e cercheremo di fare il massimo per conquistare un’altra vittoria ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA-



Sabato 28 ottobre 2023, ore 20.30



Volley Bergamo 1991 - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Pozzato, Cavalieri Alessandro



Domenica 29 ottobre 2023, ore 17.00



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo Arbitri: Verrascina, Salvati

Itas Trentino - Il Bisonte Firenze Arbitri: Giardini, Serafin

Savino Del Bene Scandicci - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Brancati, Brunelli



Domenica 29 ottobre 2023, ore 18.30



Uyba Volley Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Carcione, Papadopol

POSTICIPI-

Mercoledì: 22 novembre 2023, ore 19.00



Allianz Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76



Mercoledì: 22 novembre 2023, ore 20.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Roma Volley Club



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 9, Igor Gorgonzola Novara 9, Allianz Vero Volley Milano 8, Savino Del Bene Scandicci 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Roma Volley Club 4, Trasportipesanti Casalmaggiore 4, Il Bisonte Firenze 4, Wash4green Pinerolo 3, Reale Mutua Fenera Chieri '76 3, Volley Bergamo 1991 2, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 2, Uyba Volley Busto Arsizio 1, Itas Trentino 0.