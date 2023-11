Scandicci troppo forte per Trento, 0-3 in 78' minuti

TRENTO - Una super Savino Del Bene fa pesare, nell'anticipo della 6a di andata , tutto il suo tasso tecnico sul campo dell'Itas Trento, dominando, nonostante le assenze di di Antropova e Merlo e con Zhu in panchina, la sfida con la neo promossa formazione di Sinibaldi. 78' minuti sono bastati alla formazione toscana per imporsi 0-3 (16-25, 16-25, 18-25), al termine di un match a senso unico. Villani e socie si sono imposte grazie soprattutto al fondamentale del muro, con ben 16 block realizzati in tre soli set, agevolate però dalla scialba prestazione delle padrone di casa che mai hanno saputo trovare stasera le soluzioni giuste per contrastare il gioco avversario. Sugli scudi la laterale Villani, premiata come mvp della sfida grazie ai suoi 14 punti con il 66% a rete e 3 muri, ma meritano una menzione particolare anche le centrali della Savino del Bene Washington (56% in attacco e 3 muri) e Nwakalor (6 muri), particolarmente efficaci in posto 3. Nella metà campo trentina Sinibaldi, sempre privo di Gates e Zago, ha provato a mischiare le carte inserendo a gara in corso anche Mason, Angelina e Stocco, senza però riuscire a mutare l’inerzia del match: top scorer DeHoog con 10 punti personali.

La Itas Trentino scende in campo con il 6+1 composto da Guiducci al palleggio, DeHoog come opposto, Olivotto e Moretto da centrali, con Shcherban e Michieletto in banda e Parlangeli come libero.

La Savino Del Bene Volley schiera Ognjenovic al palleggio e Ruddins da opposto. Villani e Herbots sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con Nwakalor e Washington. Il ruolo di libero titolare è affidato a Armini.

La sfida inizia con una Savino Del Bene Volley subito intenzionata a scavare il solco e dopo le iniziali fasi di equilibrio infatti la squadra di Barbolini arriva sul +4 con la fast di Washington (3-7). Time out per la panchina di Trentino, che prova ad interrompere l’avanzata della Savino Del Bene Volley, ma dopo la pausa arrivano tre punti in rapida successione per Villani e il vantaggio della formazione di Barbolini arriva sul 4-10. Il vantaggio cresce fino al 6-14 firmato da Herbots, poi l’Itas Trentino accenna un tentativo di rimonta e si porta fino al -4 con l’attacco vincente dell’ex scandiccese Yana Shcherban (12-16). Coach Barbolini decide quindi di utilizzare il primo time out della gara e la risposta della Savino Del Bene Volley arriva subito con Villani e Washington che riportano il gap a sei lunghezze di distanza, così tocca a coach Sinibladi chiamare un nuovo “tempo”. Il finale di frazione è un lungo assolo della Savino Del Bene Volley che chiude il set con il 16-25 messo a terra da Ruddins con un attacco dalla seconda linea.

Trentino cerca di stare in scia della Savino Del Bene Volley e in apertura di secondo set DeHoog realizza il punto del 3-3. La formazione di Barbolini non vacilla e anzi allunga nuovamente: Washington segna due punti consecutivi e spinge il risultato sul 4-8. Coach Sinibaldi chiama un time out, ma il ritardo di Trentino non scende mai sotto i quattro punti di distacco e addirittura Herbots, con due attacchi vincenti consecutivi, porta il divario a sei lunghezza (7-13). Sinibaldi ferma ancora la gara, ma anche il suo secondo time out non cambia l’inerzia del set. Nwakalor mura per l’8-16 e successivamente la Savino Del Bene Volley trova anche il +9 (10-19). Trentino si riavvicina un po’ nel finale e arriva fino al 15-20 con il muro di Shcherban sulla fast di Washington. Il set comunque è senza storia e la formazione di coach Barbolini se lo aggiudica con il 16-25 realizzato in primo tempo da Nwakalor.

Nella terza frazione parte meglio Trentino, che riesce a portarsi in vantaggio sul 3-1. Il primo pareggio nel set arriva poco dopo, con Ruddins a realizzare il 4-4. La Savino Del Bene Volley trova il primo vantaggio con il 5-6 firmato da Washington in fast, poi Villani confeziona l’ace del 6-9 e Trentino decide di spendere un time out. La formazione di casa profonde il massimo sforzo e si porta fino al -1 (10-11), ma la Savino Del Bene Volley sprinta ancora e con due punti di Nwakalor e uno di Ruddins si porta avanti sul 10-14. Da questo momento in poi la Savino Del Bene Volley non cede più il comando del set e riesce poi a conquistarlo per 18-25, chiudendo così la sfida a proprio favore.

I PROTAGONISTI-

Sinibaldi (Allenatore Itas Trentino)- « Spiace non essere riusciti a ripetere la prestazione di Novara di fronte ai nostri tifosi, ma va dato merito a Scandicci di aver offerto una prestazione davvero superlativa soprattutto nel fondamentale del muro; nonostante i molti impegni ravvicinati e un po’ di turnover le nostre avversarie hanno approcciato molto bene la partita riuscendo fin da subito a metterci in difficoltà e a scappare via nel punteggio. Ora per noi si apre un’altra fase del campionato, quella più bella e importante, in cui andremo ad affrontare formazioni di caratura diversa rispetto a molte di quelle sfidate finora: sarà importante chiaramente iniziare a muovere la classifica dopo una serie di partite che ci hanno comunque permesso di giocare assieme, crescere e oliare i nostri meccanismi ».

Massimo Barbolini (Savino Del Bene Scandicci)- « Brave le ragazze a non complicarsi la vita, brave a prestare abbastanza attenzione e a non abbassare di livello, in queste partite il rischio è un pochino quello, però si sono viste anche cose discrete anche a livello di crescita individuale. Non sono queste le partite dove si possono vedere grandi cose, però l’importante, se possibile, è vincere veloce, farlo velocemente e conquistare i tre punti. Adesso torniamo a casa e prepariamo la partita di Champions dell’8 novembre ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 0-3 (16-25, 16-25, 18-25)

ITAS TRENTINO: Shcherban 8, Mason 1, Michieletto 6, Guiducci 2, Olivotto 3, Marconato n.e., Stocco, Parlangeli (L1), DeHoog 10, Angelina 3, Zago n.e., Moretto 1, Mistretta (L2) n.e. All. Sinibaldi

SAVINO DEL BENE SCANDICCI- Alberti n.e., Herbots 10, Zhu Ting n.e., Ruddins 12, Di Iulio n.e., Villani 14, Ognjenovic 2, Armini (L1), Nwakalor 7, Washington 13, Carol n.e., Antropova n.e., Diop n.e., Gay (L2) n.e. All. Barbolini

Durata set: 27', 25', 26'; Tot: 78'

MVP: Francesca Villani (Scandicci)

Spettatori: 872