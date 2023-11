La Roma e Celeste Plak si salutano

ROMA-Celeste Plak, schiacciatrice della nazionale olandese bronzo agli Europei, lascia la Roma Volley soltanto pochi mesi dopo il suo ritorno in Italia. La società giallorossa e l'atleta hanno risolto consensualmente il contratto sottoscritto nel luglio scorso per volontà della stessa Plak che ha addotto motivi di carattere personale. Non è dato al momento sapere se dietro questa decisione ci sia qualche altra società. La verità probabilmente verrà fuori nei prossimi giorni. Intanto il club capitolino si sta già muovendo sul mercato per trovare una sostituta che possa puntellare il parco attaccanti a disposizione di Cuccarini.