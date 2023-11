Beatrice Parrocchiale da Milano a Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE) - Per far fronte all'infortunio di Enrica Merlo, e dopo aver risolto il contratto con Alice Gay, la Savino Del Bene Scandicci, ha tesserato Beatrice Parrocchiale , libero dal curriculum importante, che lascia l'Allianz Milano dopo quattro stagioni. Per lei si tratta di un ritorno in Toscana dopo le sei stagioni nelle file de Il Bisonte Firenze.

Parrocchiale indosserà la maglia numero 11 e sarà a disposizione per tutti gli impegni futuri della formazione allenata da Massimo Barbolini,

LA CARRIERA-

Nata a Milano il 26 dicembre 1995, Beatrice ha cominciato a giocare a pallavolo nelle giovanili del Visette, società di Settimo Milanese, per poi passare in quelle dell’Amatori Orago.

Il 2011 segna il passaggio di Parrocchiale a Villa Cortese, dove dopo un anno a livello giovanile, viene promossa nella formazione di Serie A1, con la quale affronta la stagione 2012-13.

Dopo l’esperienza a Villa Cortese, nell’annata 2013-14 approda a Il Bisonte, all’epoca impegnato in Serie A2. La prima stagione toscana le riserva grandi soddisfazioni e oltre alla promozione in Serie A1 attraverso i play off, Beatrice conquista anche la Coppa Italia di categoria.

Con Il Bisonte Firenze arrivano altre cinque stagioni consecutive, tutte in Serie A1, e nel 2015 Beatrice ottiene anche la prima convocazione nella Nazionale maggiore. Con la selezione del nostro paese ottiene la medaglia d’argento al World Grand Prix 2017 e al campionato mondiale 2018.

Sempre in azzurro si mette al collo la medaglia di bronzo al campionato europeo 2019, tolta la maglia della Nazionale, Parrocchiale non indossa più i colori de Il Bisonte e a partire dal campionato 2019-20 fa ritorno in Lombardia, passando all’allora Saugella Monza. Con la formazione brianzola gioca altre tre stagioni, conquistando l’edizione 2020-21 della CEV Cup.

Oltre al primo trionfo europeo con la maglia di un club, nel 2021 Beatrice conquista l’oro continentale con la Nazionale, facendo parte del gruppo che dopo dodici anni riporta l’Italia sul gradino più altro del podio europeo.

Iniziata l’annata sportiva 2023-2024 con i colori dell’Allianz Vero Volley Milano, Parrocchiale ha deciso di fare ritorno Toscana, diventando una delle atlete a disposizione della Savino Del Bene Volley di coach Massimo Barbolini.