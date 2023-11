Cremona batte Lecco e sale in vetta al Girone B

CREMONA - Un successo per 3-1 (25-13 16-25 25-20 25-22) per la CremonaUfficio Cremona nel derby con l'Orocash Lecco, nell' anticipo della settima giornata del Girone B , che la proietta al primo posto della classifica, almeno per stanotte, al fianco dell'Ipag Montecchio che scenderà in campo domani contro Offanengo.

Trascinata da una super Taborelli (24 punti 43% in attacco e titolo di MVP conquistato sul campo) la squadra di Zanelli ha sfruttato anche dei problemi di formazione della formazione ospite, falcidiata dalle assenze già annunciate e, a partita in corso penalizzata utleriormente dall’infortunio di Gaia Badalamenti all’inizio del secondo periodo,

Sugli scudi per Cremona anche Sofia Ferrarini, autrice di 15 punti di cui 5 a muro. Spicca anche la ricezione gialloblù che si attesta sul 65% di positiva di squadra (Gamba e Rossini all’80%, Piovesan al 60%). Per la stoica Lecco, da incorniciare le prove di Zojzi (21 punti), Salinas (15), Piacentini e Caneva con 12 punti, ben orchestrate da Rimoldi in regia. Cremona ora attende Costa Volpino, Lecco sarà impegnata domenica in quel di San Giovanni in Marignano.



I PROTAGONISTI-



Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile, complicata poi dall’interruzione. Noi siamo state brave a restare concentrate, nonostante il set perso. Sono molto contenta di questo, c’è stata una bella prova di carattere e di resistenza. Il campionato è ancora molto lungo, dobbiamo pensare partita dopo partita. Lavoriamo tanto e bene in settimana, focalizziamo un obiettivo alla volta ».

Matilde Frigerio (Orocash Picco Lecco)- « Non siamo partite col piede giusto, nel primo set abbiamo sofferto molto. Nel secondo ci siamo riprese poi c’è stato l’infortunio di Gaia Badalamenti, oltre ad aver già indisponibili Barbagallo e Conti, quindi per il coach oggi non è stato facile gestire la situazione. Abbiamo cercato di combattere ma alla fine non abbiamo raggiunto neanche un punto ».



IL TABELLINO-

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - OROCASH PICCO LECCO 3-1 (25-13 16-25 25-20 25-22)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Piovesan 7, Munarini 5, Taborelli 24, Rossini 7, Ferrarini 15, Turla' 4, Gamba (L), Coveccia 5, Felappi 1, Balconati. Non entrate: Zorzetto, Landucci. All. Zanelli.

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 12, Bazzani 1, Salinas 15, Caneva 12, Rimoldi, Zojzi 21, Mainetti (L), Frigerio 1, Badalamenti 1, Sassolini, Morandi. Non entrate: Riva (L), Monti. All. Milano.

ARBITRI: Mannarino, Fontini.

Durata set: 20', 27', 32', 28'; Tot: 107'.

MVP: Veronica Taborelli (CremonaUfficio Esperia Cremona)