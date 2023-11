Novara-Milano, Akimova contro Egonu: un duello che sa di futuro

La premiazione di Fersino e Akimova e il duello con Egonu

Al PalaIgor oggi saranno premiate Eleonora Fersino e Vita Akimova: la prima riceverà il premio di miglior ricevitrice della scorsa serie A1 femminile, la seconda il premio di MVP del mese di ottobre del campionato. La sorpresa più bella di questo inizio stagione è proprio l’opposta russa, che ha dimostrato subito di avere grandi doti e di saper fare la differenza. Il duello con Paola Egonu acquista ancora più rilevanza alla luce di quanto ha dato alla piazza novarese l’azzurra: "Paola resta per me - prosegue il dg - la più forte al mondo. Noi abbiamo pescato Vita che si sta rivelando una scelta azzeccata. Ha fatto lo stesso percorso che fece Isabelle Haak partendo dalla Francia. È una ragazza tosta, molto seria nell’impegno in palestra. Le abbiamo fatto un biennale secco. Questo vuol dire che ce la possiamo godere per un po’. Il nostro è un budget importante, ma non a livello di altre società. Questo perché i nostri sponsor diversificano i loro interessi. Noi dobbiamo essere bravi a far fruttare al meglio quello che abbiamo e Akimova va in quella direzione". Un’opposta che può entrare nell’empireo delle migliori insieme a Paola Egonu, Isabelle Haak e Ekaterina Antropova: "Per tracciarne il profilo possiamo dire che non ha le doti fisiche di Paola. Mi ricorda di più Tijana Boskovic, anche se non è mancina. È più agile di Stysiak e non disdegna di sacrificarsi in difesa".