Nell'anticipo Chieri spegne una buona Trento

CHIERI (TORINO)- Quarta vittoria consecutiva in campionato (11 punti conquistati su 12 disponibili) per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 che supera l’Itis Trentino e aggancia momentaneamente Milano al quarto posto in classifica.

Il successo per 3-1 (25-19, 22-25, 25-20 e 25-17 i parziali) contro la formazione allenata dal grande ex Sinibaldi arriva al termine di due ore di gioco e quattro set in gran parte all’insegna dell’incertezza. Le ragazze di Bregoli mettono complessivamente in campo più qualità, soprattutto nei momenti chiave, sbagliano meno delle avversarie, e beneficiano del prezioso contributo di chi entra dalla panchina, a cominciare da Morello che entra a metà del secondo set e da lì in avanti non esce più.

Anthouli, ancora schierata titolare al posto di Grobelna (che intanto ritrova la panchina, per un rientro sempre più vicino), si merita il premio di MVP risultando anche la miglior realizzatrice dell’incontro con 22 punti. Altre tre chieresi chiudono in doppia cifra: Kingdon (16), Weitzel (13) e Skinner (10). A Trento non bastano 18 punti di Dehoog e 15 di Shcherban.