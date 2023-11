Roma vince la battaglia di Cremona

Al termine di cinque combattutissimi set è stata la squadra di Cuccarini ha trovare lo spunto vincente in virtù della super prestazione di Erblira Bici, protagonista con 24 punti, ma anche grazie a Melli che di palloni vincenti ne ha firmati 19, e alla buona serata in regia di Bechis. A Casalmaggiore non è bastato portare tre giocatrici sopra i 20 punti (Perinelli e Smarzek 25 e Edwards 22) e quattro muri personali per Edwards e tre per Lohuis. Buoni segnali però anche dalle rosa che hanno comunque dimostrato di saper lottare.

I PROTAGONISTI-

Josephine Obossa (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Abbiamo fatto grandi passi avanti rispetto alle ultime partite giocandocela in tutti i set contro una formazione che ha dimostrato di avere attaccanti molto forti. Ci sono stati forse un po' troppi errori nelle fasi finali dei vari set con il vero rammarico di non aver chiuso il terzo. Però sono convinta che abbiamo fatto vedere anche buone cose ».



Erblira Bici (Roma Volley Club)- « È stata una partita dura, sapevamo che anche loro avrebbero lottato per cercare di prendere più punti possibili. Da parte nostra, dopo la sconfitta a Pinerolo, c’era la volontà di ritrovare morale e lunghezze per poter continuare il nostro percorso. Dopo due trasferte consecutive non è stato facile, ma il risultato è arrivato ed è quello che conta. Adesso ce lo godiamo prima di tornare concentrate sui prossimi incontri ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - ROMA VOLLEY CLUB 2-3 (25-22 22-25 26-28 25-21 13-15)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Hancock 3, Edwards 22, Manfredini 6, Smarzek 25, Perinelli 25, Lohuis 5, De Bortoli (L), Obossa 2, Acosta Alvarado, Avenia, Cagnin. Non entrate: Faraone (L), Colombo. All. Musso.

ROMA VOLLEY CLUB: Rivero 8, Rucli 10, Bici 24, Melli 19, Silva Correa 8, Bechis 3, Ferrara (L), Schwan 8, Madan Rosales 1, Valoppi, Muzi. Non entrate: Ciarrocchi. All. Cuccarini. ARBITRI: Lot, Jacobacci. ,

Durata set: 30', 29', 38', 30', 18'; Tot: 145'.

MVP: Erblira Bici (Roma Volley)

Spettatori: 1335