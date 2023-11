A Trento le donne entrano gratis per dire No alla violenza

TRENTO-In occasione della Giornata internazionale istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in un momento in cui l'argomento è particolarmente attuale, ha studiato una significativa iniziativa per dire, tutti insieme, No alla violenza sulle donne. Il Club di via Trener, sabato 25 novembre, per la partita Itas Trentino e Megabox Ondulati Savio Vallefoglia in programma alle 20.30 all' lT quotidiano Arena, consentirà a tutte le donne di entrare gratuitamente. Sarà sufficiente presentarsi, a partire dalle 19.30, alle casse de ilT quotidiano Arena per ritirare il tagliando gratuito.