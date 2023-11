Domani i recuperi della 4a giornata

ROMA- Milano-Chieri e Conegliano-Roma sono i due match della 4a giornata di andata, rinviati lo scorso 29 ottobre per consentire alle squadre di Gaspari e Santarelli di giocare la Supercoppa Italiana, si repereranno domani, mercoledì 22 novembre. Ritorno alle origini per l'Allianz Vero Volley Milano, che alle 19 in diretta su Sky Sport Uno e VBTV ritrova la casa che l'aveva ospitata nelle passate stagioni, l'Arena di Monza. Per la squadra di coach Gaspari un impegno decisamente importante contro la formazione subito dietro in classifica, la Reale Mutua Fenera Chieri '76, che con una vittoria da tre punti aggancerebbe proprio le milanesi al quarto posto. Un confronto tra due delle squadre che murano meglio in campionato: 81 blocks vincenti per le collinari, con una super Gray che ha contribuito con 30, 73 per le padrone di casa, con Heyrman (13) e Rettke (11) protagoniste. Al Palaverde, la Prosecco Doc Imoco Conegliano avrà la possibilità di mantenere la propria imbattibilità e dare il primo strappo alla classifica: con tre punti contro la Roma Volley Club dell'ex Marta Bechis, le pantere salirebbero a +3 su Novara. Un match da non sottovalutare però quello contro le capitoline, protagoniste di un ottimo avvio di stagione e attualmente in piena corsa per un posto nei Quarti di Coppa Italia, primo obiettivo del club giallorosso, in particolare dopo lo splendido successo al tie-break contro Casalmaggiore del weekend.

LE DUE SFIDE-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - ROMA VOLLEY CLUB-

Domani infrasettimanale al Palaverde per la Prosecco DOC Imoco che recupera il match valido per la 4° giornata di Serie A1 contro la neopromossa Roma Volley, rinviato per la concomitanza con la Supercoppa. Una ex in campo con la maglia di Roma, la regista Marta Bechis a Conegliano nel 2013/14, metà stagione nel 2015 e nell’annata 2018/19. La squadra capitolina sta disputando un ottimo avvio di campionato, è 8° in classifica (pur con una gara in meno) con 10 punti frutto di 4 vittorie (l’ultima sabato per 3-2 sul campo di Cremona con Casalmaggiore) e 3 sconfitte. Ruolino immacolato finora per le campionesse in carica della Prosecco DOC Imoco che, nonostante la gara in meno, sono in testa al torneo assieme a Novara con 21 punti, frutto di 7 vittorie da tre punti nelle sette gare disputate finora, l’ultima domenica a Bergamo (3-0). Arbitri: Giardini e Marconi Media: diretta televisiva in chiaro su Rai Sport alle 20.30, diretta streaming video su www.volleyballworld.tv (in abbonamento).

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Marta Bechis a Imoco Volley Conegliano nel 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Roma è una sorpresa di questo inizio stagione, loro hanno fatto una bella partenza e nonostante una perdita pesante come quella di Plak hanno continuato a fare risultati proseguendo la loro corsa verso il mantenimento della categoria. Noi dovremo portare rispetto verso la squadra romana, vogliamo continuare a crescere e vogliamo dare il meglio di noi indipendentemente dall’avversario. Giocare sempre al massimo delle nostre possibilità senza pensare a chi ci sta davanti è un sintomo di maturità importante, dobbiamo proseguire su questa squadra e utilizzare ogni partita oer fare un passo avanti in questo senso. Abbiamo un gruppo forte, stiamo bene e i risultati aiutano a lavorare sereni nonostante il ritmo serrato degli impegni, ma ad ogni partita gli avversari daranno tutto per metterci in difficoltà e bisogna restare sempre mentalmente focalizzati per non commettere passi falsi ».



Michela Ciarrocchi (Roma Volley Club)- « Contro Casalmaggiore è stata una lunga partita, siamo state molto brave a tenere il ritmo fino all’ultimo punto e portarci a casa due punti importantissimi per la nostra classifica. Domani sarà sicuramente una partita intensa sotto molti punti di vista. Veniamo da due trasferte consecutive, la terza con quella di oggi, quindi i chilometri iniziano a farsi sentire. Siamo comunque riusciti a ritagliarci degli spazi per allenarci e arrivare preparati al match. L’obiettivo è giocare la nostra migliore pallavolo. Dobbiamo entrare aggressive e spavalde, senza paura ma con tanta voglia di mostrare un bel gioco. Sarà sicuramente una partita emozionante visto che giochiamo contro una delle migliori squadre al mondo, cercheremo di dare il nostro meglio ».

PRECEDENTI: 17 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 13 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Helena Cazaute a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023; Katerina Zakchaiou a Vero Volley nel 2021/2022

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-



L'Allianz Vero Volley Milano non si ferma mai, ed è subito pronta a tornare in campo all'Opiquad Arena di Monza nel recupero della quarta giornata di serie A1 femminile. Domani, mercoledì 22 novembre alle ore 19.00 (diretta tv Sky Arena e Volleyballworld.it), la squadra allenata da Marco Gaspari sfiderà la Reale Mutua Fenera Chieri '76. Per Orro e compagne, dopo la vittoria rotonda tra le mura amiche dell'Allianz Cloud contro Pinerolo, ha subito l'occasione per continuare a scalare posizioni in classifica. Le ragazze della prima squadra femminile del Consorzio, recuperano il turno di campionato posticipato a causa della Supercoppa italiana di Livorno. Grande ex della gara Helena Cazaute, che nelle ultime due stagioni ha militato tra le fila della Reale Mutua. La schiacciatrice francese è in un ottimo momento di forma, dopo l'infortunio muscolare accusato poche settimane fa, certificato dal premio di MVP vinto nella scorsa partita con Pinerolo. Una ex anche per Milano, che ritroverà Katerina Zakchaiou: la centrale cipriota ha vestito la maglia Vero Volley nel corso del campionato 2021/22. Davanti a sé troverà le agguerrite piemontesi di Chieri, attualmente al quinto posto in classifica, subito ad inseguire la squadra milanese. La Reale Mutua, infatti, è reduce da ben quattro vittorie consecutive, regolando nell'ordine Vallefoglia (1-3), Pinerolo (3-0), Bergamo (2-3) e Trento (3-1). Dal punto di vista statistico, Chieri è al momento al secondo posto tra le squadre "top blockers" (81), guidate dalla centrale Anna Gray (autrice di ben 30 muri, prima nella speciale classifica riservata alle giocatrici. Milano, invece, potrà contare su una Paola Egonu in forma smagliante, reduce dai 20 punti segnati nell'ultimo turno contro Pinerolo, che le ha permesso di conservare la seconda posizione nella classifica delle "top spikers" con 151 punti segnati, dietro solamente alla russa Akimova a 182.



Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Domani affrontiamo Chieri, che ha dimostrato grande capacità di crescita, sia come struttura societaria sia come team. Penso sia stata la vera rivelazione del campionato negli ultimi anni, crescendo passo dopo passo fino a centrare la Coppa CEV. In questa stagione hanno cambiato tantissimo, quasi tutto, però grazie a un grandissimo roster, stanno dando continuità al gioco perdendo solamente alla prima giornata con Novara e poi ala terza con Conegliano, rischiando di andare al tie-break. Una squadra molto competitiva, sappiamo sarà difficile: dobbiamo stare molto attenti e tenere sempre alta l'asticella per fare quel passo in avanti in più. Queste sono partite difficili, sono contento di quanto fatto domenica, ma dobbiamo fare uno step di crescita per non accontentarci mai. Le piemontesi hanno molta qualità e vengono per giocarsi la partita ».

Katerina Zakchaiou (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Le ultime quattro vittorie sono state davvero importanti. Stiamo facendo un ottimo lavoro e sono orgogliosa della mia squadra. Sicuramente possiamo migliorare sempre di più giorno dopo giorno, ecco perché lavoriamo molto in palestra. Come tutti sappiamo Milano è una squadra davvero buona nel campionato. Contro questo tipo di squadre è bene spingere fin dall’inizio al servizio. Anche noi però siamo una buona squadra e abbiamo grandi giocatori. Sarà una bella partita ».

RECUPERI 4a GIORNATA-

Mercoledì 22 novembre ore 19.00

Allianz Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Caretti, Serafin

Mercoledì 22 novembre ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Roma Volley Arbitri Giardini, Marconi