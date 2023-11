Sarà Cichello a sostituire Velasco sulla panchina UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La UYBA Busto Arsizio risolve immediatamente la crisi tecnica aperta con le dimissioni di Julio Velasco promuovendo il tecnico argentino Juan Manuel Cichello. Il nuovo allenatore, fin qui validissimo secondo di Velasco che ha rassegnato le dimissioni, è stato presentato alla squadra nelle nuove vesti di head coach in una riunione che ha avuto luogo ieri pomeriggio e a cui hanno partecipato staff, giocatrici e società al completo. Juan Manuel ha poi condotto il suo primo allenamento da capo allenatore e venerdì alle 13 parlerà per la prima volta in conferenza stampa pre-match insieme a Jennifer Boldini per presentare la gara di domenica contro Cuneo.

A Juan Manuel Cichello va il più grande augurio di buon lavoro da parte della società, che ripone in lui latotale fiducia. Il tecnico argentino ha già dimostrato grande attaccamento alla causa biancorossa, sempre in palestra per la squadra di serie A1 e punto di riferimento anche per le squadre del settore giovanile, anche come coach dell'Under 16 che continuerà ad allenare.

La carriera-

Juan Manuel dal 1995 ha intrapreso la carriera di allenatore, iniziando con le giovanili femminili del Lanus, passando per quelle del River Plate più avanti. In breve tempo ha raggiunto importanti successi continentali con l'under 16, l'under 18 e l'under 21 sia del club argentino che in Spagna, presso il Palma de Mallorca. Nel 2002 Cichello è approdato alle giovanili della nazionale argentina come capo allenatore: tanti i tornei continentali vinti, oltre agli ottimi piazzamenti, quarto nel 2007 al Youth World Championship di Tijuana in Messico, primo classificato sia nel Junior che nel Youth Continental Championship di Pocos de Caldas nel 2008. Nel 2009, Juan è stato l'allenatore della nazionale Juniores Argentina piazzandosi terzo nella World Championship di Pune, in India. Nel 2010, ha conquistato il secondo posto al 1° Youth Olimpic Games di Singapore; è stato poi assistente allenatore nella nazionale iraniana dal 2011 al 2014. Oltre agli impegni con la nazionale Juan è stato impegnato anche nella direzione di un club argentino di Serie A1, il Villa Maria Voley dove nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011 si è classificato al quinto posto. Nel 2011, con i ragazzi della nazionale juniores argentina ha vinto l'argento, alle spalle della Russia, nel Junior World Championship di Rio de Janeiro. Dal 2012 al 2014 ha seduto sulla panchina dell'Exprivia Molfetta (prima in A2 e poi in A1) e, dopo la già citata esperienza con Velasco nella nazionale iraniana, ha allenato il Qatar e, in Italia, l'Emma Villas Siena e il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Nelle ultime stagioni è stato alla guida, sempre in Qatar, dell'Al Arabi S.C. e del Al Ahli S.C. sempre in Qatar.

Le parole di Juan Manuel Cichello-

« Se ho accettato senza alcun dubbio il nuovo incarico che la società mi ha affidato è perchè ho una enorme fiducia in questo gruppo di giocatrici. Sono qui ad allenarle da maggio, abbiamo lavorato anche nella settimana di ferragosto senza soste, credo e invito tutti a credere in un futuro positivo. Il campionato sarà duro, l'abbiamo visto in queste prime otto giornate, ma sono sicuro che se sistemeremo alcune cose riusciremo nella nostra missione ».