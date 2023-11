Solforati non è più l'allenatore di Bergamo

BERGAMO- Bergamo 1991, per dare una svolta ad un ambiente prostrato dai soli quattro punti conquistati in otto giornate di campionato ed il conseguente penultimo posto in classifica, ha deciso di cambiare la guida tecnica della prima squadra. La società ha comunicato di aver rimosso dall'incarico di primo allenatore Matteo Solforati, arrivato sulla panchina orobica la scorsa estate, e di aver promosso head coach il secondo allenatore Alberto Bigarelli che guiderà la squadra già da oggi in vista della trasferta in Piemonte per la gara con la Wash4Green Pinerolo, in programma domenica 26 novembre.