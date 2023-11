Vallefoglia sbanca Trento

TRENTO- La Megabox Ond. Savio Vallefoglia conquista tre punti di un'importanza capitale contro l'Itas Trentino, allontanandosi dalle ultime posizioni e tornando al successo dopo oltre un mese. Serve un primo set d'autorità, conquistato ai vantaggi 24-26, per spezzare la resistenza della squadra di coach Sinibaldi, che si scioglie di fronte alla compattezza delle biancoverdi cedendo 0-3 senza più impensierire le ospiti. Ottima gara per l'MVP Gardini, con 18 punti a referto, due in più di Mingardi, mentre la top scorer è la trentina Dehoog.

Dopo un primo set giocato punto a punto, e deciso solamente dai dettagli, la Megabox ha preso il largo aggiudicandosi senza problemi le due frazioni successive, grazie ad una prova ordinate, con pochi errori (solamente 12 tra azione e battute) e impreziosita dalle ottime performance individuali di Gardini (18 punti per l’mvp con il 58% a rete) e Mingardi (16 punti con il 46% di positività in attacco). Tra le fila trentine pesano indubbiamente le defezioni di pedine importanti come Gates, Angelina, Stocco e Zago, con quest’ultima rientrata solo per pochissimi scambi dopo lo stop per infortunio. Estremamente convincente la prestazione in posto 2 di Carly DeHoog, top scorer del match con 19 punti personali in un match impreziosito da un ace e un muro, positivo anche l’ingresso a gara in corso di Mason (7 punti).

Sinibaldi si affida a Guiducci al palleggio, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban schiacciatrici, Moretto e Olivotto centrali, Parlangeli libero. Andrea Pistola, coach della Megabox, replica con Dijkema in regia, Mingardi opposto, Degradi e Gardini in posto 4, Mancini e Aleksic al centro e Panetoni libero.

L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio con Guiducci che trova in DeHoog un porto sicuro dove rifugiarsi per sbrogliare le situazioni più complicate (9-9). Il primo strappo è di marca ospite (9-12) ma un ottimo turno al servizio di Moretto permette a Trento di ricucire il gap con Olivotto prima e Michieletto poi a segno a muro (14-13). Si gioca punto a punto fino al 22-22, quando un errore di Michieletto e un muro di Mingardi regalano due set point alla Megabox (22-24), annullati però da DeHoog e Shcherban (24-24). Al terzo tentativo Vallefoglia si prende il set, con il diagonale vincente di Gardini (24-26).

Le marchigiane partono forte in avvio di secondo parziale, crescendo soprattutto nella correlazione muro-difesa; in attacco ci pensa un’ottima Gardini ad eludere il muro trentino, spingendo la Megabox sul 4-11 quando coach Sinibaldi si è già giocato la carta Marconato (per Moretto) e ha già esaurito i time out a disposizione. Entra in campo anche Mason, il cui impatto sul match è positivo, ma per l’Itas Trentino è ormai tardi per poter sperare nella rimonta (6-15), nonostante un sussulto con DeHoog al servizio che riporta Trento fino al -6 (14-20), prima di giungere al 18-25 con cui la Megabox archivia la seconda frazione.

Sinibaldi conferma Mason nel 6+1 gialloblù, ma la partenza è nuovamente è tinte marchigiane, con Mingardi e Degradi a costruire l’allungo della Megabox (2-8). Torna Michieletto in posto 4, l’Itas prova ad aggrapparsi a DeHoog per mantenere il passo delle marchigiane (7-11) ma la rotazione in battuta di un’ispirata Mingardi chiude virtualmente la sfida con largo anticipo, con la Megabox che doppia nel punteggio Trento (10-20) e sprinta verso il 14-25 che chiude la sfida.

I PROTAGONISTI-

Marco Sinibaldi (Allenatore Itas Trentino)- «Siamo rimasti in partita nel primo set soprattutto grazie al fondamentale del servizio che è funzionato bene permettendoci di staccare palla da rete e lavorare meglio in fase di break point ; nella pallavolo si vive di occasioni e Vallefoglia è stata più abile di noi a coglierle e ad aggiudicarsi il set. Poi siamo calati in ogni fondamentale, l’esito del primo set probabilmente ci ha sfiduciato ma questo è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Facciamo ancora fatica purtroppo in settimana ad allenarci con continuità, la speranza è quella di poter tornare ad allenarci al completo il prima possibile».

IL TABELINO-

ITAS TRENTINO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (24-26 18-25 14-25)

ITAS TRENTINO: Olivotto 3, Guiducci 1, Shcherban 10, Moretto 2, Dehoog 19, Michieletto 1, Parlangeli (L), Mason 7, Marconato 1, Zago. Non entrate: Angelina, Mistretta (L), Stocco, Gates. All. Sinibaldi.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Mingardi 16, Gardini 18, Mancini 4, Dijkema 3, Degradi 11, Aleksic 5, Panetoni (L), Giovannini, Grosse Scharmann. Non entrate: Provaroni, Cesarini (L), Cecconello, Kosheleva, Passaro. All. Pistola.

ARBITRI: Florian, Pozzato.

Durata set: 32', 26', 24'; Tot: 82'.

MVP: Beatrice Gardini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 971