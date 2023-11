Casalmaggiore cambia in posto 4: Lee per Acosta

CASALMAGGIORE (CREMONA)- La Trasporti Pesanti Casalmaggiore cambia in posto 4. in maglia rosa arriva dalla Turchia Simone Lee, 27 anni, 188 cm di altezza, ex Conegliano e Stoccarda. La banda USA in Turchia si è messa in luce nelle prime 10 partite di Campionato realizzando 175 punti, con una media di 5,15 punti a partita. Contestualmente la società casalasca ha rescisso consensualmente il rapporto che la legava alla schiacciatrice venezuelana Roslandy Acosta a cui vanno il sodalizio manda un caloroso ringraziamento per l’impegno profuso e un in bocca al lupo per i proseguo della propria carriera.