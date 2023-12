Le ragazze dell'Imoco belle e in posa per beneficenza

CONEGLIANO (TREVISO)- Da venerdì 1 dicembre al via le vendite dei calendari in cui i campioni dello sport trevigiano posano per beneficienza. Il ricavato andrà al reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso e allo IOV – Istituto Oncologico Veneto.

La sfida di solidarietà lanciata dal progetto Calendario Perazza si rinnova per il settimo anno consecutivo. Anche per l’edizione del 2024, infatti, gli atleti di Prosecco DOC Imoco Volley, Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket si sono fatti generosamente coinvolgere, posando per gli scatti che hanno permesso di realizzare i calendari per raccogliere fondi a sostegno dei bambini che affrontano la sfida della malattia nelle strutture sanitarie del Veneto.

Quest’anno il tema scelto è giocoso, originale e decisamente versatile: in ogni foto, infatti, i giocatori sono accompagnati da coloratissimi palloncini. Per ciascuna squadra, tuttavia è lo stile degli scatti a fare la differenza.

I campioni di Benetton Rugby posano in tutta la loro grinta, circondati da palloncini bianchi e verdi che richiamano i colori dei leoni trevigiani. Anche gli atleti di Nutribullet Treviso Basket sono ritratti in pose espressive e decise: sullo sfondo, nuvole di palloncini bianchi tra cui spiccano le note dell’azzurro e dell’arancio, a riprendere i colori della maglia. Atmosfera decisamente diversa per le campionesse di Prosecco DOC Imoco Volley: splendide modelle in vestito da sera grazie alla collaborazione di Sorelle Ramonda, con palloncini delle tinte eleganti e sguardi e gesti dalla forza magnetica.

L’iniziativa, come detto, è giunta ormai alla sesta edizione, diventando un appuntamento atteso dagli appassionati di sport e non solo. Anche quest’anno il team è organizzato alla perfezione, forte di una collaborazione che dura da tempo. Ad affiancare Perazza srl, l’agenzia di comunicazione trevigiana che ha dato vita al progetto, il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco come main sponsor, Volksbank come sostenitore finanziario, DebbyLine come partner logistico e Imoco Group, L’Artegrafica, Sorelle Ramonda e Mega Production come partner tecnici. Come di consueto, inoltre, il Comune di Treviso supporta Calendario Perazza con il proprio patrocinio.

Nella scorsa edizione il progetto ha raccolto 28.320 euro, superando i record di generosità stabiliti negli anni precedenti. La cifra è stata equamente divisa tra lo IOV – Istituto Oncologico Veneto e il reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso ed è servita a sostenere iniziative per i bambini in cura. Il legame di solidarietà con le due strutture proseguirà anche quest’anno, dando continuità ai progetti in corso.

La vendita online dei calendari si aprirà venerdì 1 dicembre. Le copie potranno essere acquistate anche presso stadi e palazzetti dello sport durante le partite delle squadre protagoniste.

LE DICHIARAZIONI-

Riccardo Perazza (Titolare di Perazza srl)- « Mai come quest’anno il nostro progetto è stato capace di creare attesa e interesse. Abbiamo iniziato a ricevere richieste di prenotazione già da ottobre, ben prima della realizzazione degli shooting fotografici. Un risultato del genere testimonia quanto i tifosi, le aziende, l’intera comunità locale si sentano coinvolti dall’iniziativa. Ringrazio tutti per questo entusiasmo: le squadre, gli appassionati, gli sponsor, le imprese che anche stavolta hanno deciso di sostenerci ».

Piero Garbellotto (Presidente di Prosecco Doc Imoco Volley)- « Fin dall’inizio abbiamo sempre creduto molto in questo progetto benefico proposto dallo Studio Perazza, la collaborazione è proseguita con successo negli anni e il gradimento del calendario delle nostre Pantere è sempre più alto ogni anno. Le nostre campionesse si divertono a far emergere il loro lato più glamour, ma soprattutto possiamo dare un aiuto concreto a chi soffre grazie alla vendita benefica, questo è l’aspetto più importante che ci porta a credere fermamente in questa iniziativa insieme alle altre realtà di vertice nello sport del nostro territorio ».

Stefano Zanette (Presidente Prosecco Doc)- « Fa piacere constatare che questa iniziativa benefica prosegua con sempre maggiori consensi e crescente attesa. Anche quest’anno vi partecipiamo molto volentieri come principali sostenitori, esprimendo la nostra vicinanza alle famiglie che stanno vivendo momenti difficili. Siamo lieti di proseguire questa iniziativa in compagnia degli atleti del Benetton Rugby e delle pantere della Prosecco Doc Imoco Volley con cui condividiamo anche altre emozionanti esperienze. Confidiamo che questa esemplare gara di solidarietà conduca a sempre nuovi e più ambiziosi traguardi ».

Vittorio Pucella (Direttore dell’Area Belluno/Treviso/Pordenone di Volksbank)- « Questa iniziativa sottolinea l’impegno sociale di Volksbank, che pone particolare attenzione al sostegno dei soggetti fragili e delle fasce più deboli della comunità in cui opera. Abbiamo una grande responsabilità sociale: attraverso le nostre azioni vogliamo mostrare vicinanza e solidarietà al territorio, in particolare ai bambini ».

Amerino Zatta (Presidente di Benetton Rugby)-« Anche quest’anno la nostra squadra supporta Calendario Perazza con entusiasmo. I nostri atleti si mettono in gioco insieme a tutto il team di Benetton Rugby, alle altre squadre partecipanti, ai partner e al gruppo di lavoro del progetto. Lo facciamo perché crediamo nei valori che da sempre sono alla base di questa iniziativa: e perché vogliamo dare un sostegno concreto e fattivo alle attività rivolte ai bambini che IOV – Istituto Oncologico Veneto e il reparto pediatrico dell’ospedale di Treviso portano avanti ».

Giovanni Favaro (General Manager di Nutribullet Treviso Basket)- « La tradizione del Calendario Perazza è ormai un appuntamento immancabile con l’avvicinarsi delle feste, per noi è un motivo di orgoglio mettere a disposizione l’immagine della squadra e la passione dei nostri sostenitori per cause importanti come la cura dei bambini. Complimenti a Riccardo Perazza e al suo staff per il grande impegno che ogni anno mette nell’organizzazione di questo “must” dello sport trevigiano ».