Scandicci corsara a Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Prova di maturità per la Savino Del Bene Scadicci che, in casa della Wash4green Pinerolo, nell' anticipo della 10a giornata , coglie un prezioso successo per 0-3 (19-25 29-31 19-25).

Vittoria conquistata in un’ora e quarantadue minuti dalle ragazze di Barbolini che, dopo aver vinto il primo set per 19-25, hanno dovuto lottare ai vantaggi per aggiudicarsi la seconda frazione, terminata con un’imposizione 29-31 per la Savino Del Bene Volley.

Nel terzo set la squadra di Barbolini ha commesso meno errori rispetto al secondo e così è arrivata una nuova vittoria per 19-25 che ha posto fine alla partita.

Coach Barbolini può esultare per un successo da tre punti, ottenuta dando spazio anche a giocatrici che fino ad oggi avevano avuto minor spazio, come ad esempio Villani.

MVP dell’incontro un’Ekaterina Antropova da 18 punti, mentre l’unica altra giocatrice della Savino Del Bene Volley ha concludere in doppia cifra è stata una Britt Herbots da 14 punti e autrice di un’ottima prova anche in ricezione (76% di positività).

Per la Savino Del Bene Volley quello ottenuto al PalaBus Company di Villafranca Piemonte è l’ottavo successo in campionato, il quarto per 3-0. Imbattuta da otto gare tra campionato e Champions League, la squadra di Barbolini si è portata a quota 24 punti nella classifica di Serie A1.

Archiviata la sfida del decimo turno di A1, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo mercoledì 6 dicembre, quando ospiterà a Palazzo Wanny il Vasas Obuda Budapest per la quarta giornata della Pool B di CEV Champions League.

La Wash4green Pinerolo scende in campo con il 6+1 composto da Cambi al palleggio, Németh come opposto, Akrari e Polder da centrali, con Ungureanu e Sorokaite in banda e Moro come libero.

Coach Barbolini risponde con Di Iulio al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Villani in banda, con Washington e Nwakalor da centrali. Beatrice Parrocchiale il libero.

Pinerolo cerca di prendere la leadeship del primo set in apertura di frazione, arrivata sul 4-3 la formazione piemontese concede però un break di quattro punti alla Savino Del Bene Volley, che si porta in vantaggio sul 4-8. Coach Marchiaro ricorre subito ad un time out, ma dopo la pausa Ungureanu fallisce un colpo in attacco e i punti di vantaggio della squadra di Barbolini diventano cinque (4-9). Pinerolo si riavvicina fino al 9-11 e così tocca alla Savino Del Bene Volley fare ricorso ad un time out. La formazione di Barbolini rimane sempre in vantaggio, ma la sfida di metà set è equilibrata e l’allungo della Savino Del Bene Volley arriva dal 13-15 quando, con un bel turno di servizio di Washington, trova un parziale in proprio favore. Sul 14-18 Pinerolo spende un nuovo time out, ma al rientro in campo la Savino Del Bene Volley si porta sul +5 con Antropova (15-20). Il set si chiude in favore della formazione di Barbolini, che segna il 19-25 con il mani out di Herbots.

Pinerolo ha un buon approccio anche nel secondo set e la formazione di Marchiaro raggiunge anche il +2 sul 5-3. La Savino Del Bene Volley acciuffa il pari sul 6-6, poi trova due punti consecutivi con un attacco di Antropova e un muro di Di Iulio. Pinerolo ferma il set e dopo il “tempo” perviene al pareggio sul 9-9, per poi tornare al comando con l’11-10 segnato da Akrari. Il set è combattuto e le due squadre vanno avanti punto a punto, a rompere l’equilibrio è Ungulreanu, che porta il risultato sul 16-14 e obbliga Barbolini al time out. La Savino Del Bene Volley recupera con un parziale di quattro punti consecutivi e grazie a Herbots, Nwakalor e Antropova arriva fino al 16-18. Pinerolo rimane in scia e nel finale di set ritrova il pareggio con un ace di Németh (22-22). Pochi istanti più tardi Herbots riporta avanti la Savino Del Bene Volley e coach Marchiaro si trova costretto a usufruire di un time out. Washington conferma la sua ottima giornata al servizio e realizza l’ace del 22-24, Pinerolo non molla e ritrova il pareggio sul 24-24, così la sfida va ai vantaggi e Barbolini spende subito un time out. La Savino Del Bene Volley annulla tre set point avversari e passa in vantaggio per 27-28, ma fallisce il suo primo set point. Pinerolo ritrova il vantaggio con il muro del 29-28, ma la Savino Del Bene Volley annulla nuovamente una palla set con Antropova (29-29) e poi si aggiudica la frazione con due punti consecutivi di Zhu Ting che, entrata nel finale, mette a terra il 29-30 e il 29-31.

Nella terza frazione parte meglio la Savino Del Bene Volley, che si porta al comando sullo 0-3, ma Pinerolo raggiunge il pari sul 5-5. Un nuovo allungo della Savino Del Bene Volley porta la firma di Herbots e Antropova, che spingono il punteggio sul 6-9. Sul 6-10 coach Marchiaro fa ricorso ad un time out e la sua formazione dopo una faticosa rincorsa si porta sul -2 con Németh a “scardinare” il muro di Herbots (12-14). Barbolini non vuole concedere alle avversarie di rimontare e chiama un time out, subito seguito dal colpo con cui Herbots scrive il 12-15. Il +4 della Savino Del Bene Volley arriva otto scambi più tardi, con Villani a confezionare il muro del 15-19. Nuovo time out per coach Marchiaro e Pinerolo tenta ancora la rimonta, la formazione piemontese però stavolta non riesce a rientrare e Herbots chiude la sfida con la schiacciata del 19-25.

I PROTAGONISTI-

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Potevamo cambiare poco rispetto a quello che abbiamo fatto, dovevamo solo sfruttare al massimo le occasioni che abbiamo avuto ma non sono girate a nostro favore. Hanno vinto loro il secondo set, se le cose fossero andate diversamente, al di là della soddisfazione, avremmo potuto allungare la partita. A prescindere da questo sono molto soddisfatto perché oggi abbiamo giocato con continuità. Ci ha penalizzato qualche errore in battuta ma oggi dovevamo rischiare. Loro oggi erano mostruose. Sei errori su 99 attacchi la dicono lunga sulla qualità della squadra che abbiamo affrontato ».

Isabella DI Iulio (Savino Del Bene Scandicci)- « Ovviamente il risultato è quello che conta. Abbiamo ottenuto un bel 3 a 0, dopo gli sforzi che abbiamo fatto in questo periodo, nel quale stiamo usando tante energie tra partite in casa e trasferte. Ovviamente c’è qualcosa su cui poter lavorare, forse potevamo avere un po’ più attenzione nel secondo set, senza nulla da togliere a Pinerolo. Questa gara ci lascia qualcosa di importante, in particolar modo i tre punti ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (19-25 29-31 19-25)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 2, Sorokaite 9, Akrari 10, Ne'meth 16, Ungureanu 12, Polder 2, Moro (L), Storck 1, Camera, Cosi, Bussoli, Di Mario. All. Marchiaro.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 14, Nwakalor 6, Antropova 18, Villani 6, Washington 7, Di Iulio 1, Parrocchiale (L), Zhu 2, Ognjenovic, Diop. Non entrate: Ruddins, Da Silva, Armini (L), Alberti. All. Barbolini.

ARBITRI: Boris, Grassia.

Durata set: 24', 39', 28'; Tot: 91'.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1180