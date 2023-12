Viola Passaro da Vallefoglia a Trento

Il tecnico Sinibaldi avrà a disposizione la diciannovenne palleggiatrice veneziana che ha giocato nel Club Italia e che vanta in maglia azzurra l’oro ai Campionati Europei Under 19 del 2022 e l’argento ai Campionati Mondiali Under 18 del 2021

14 . 12 . 2023 12:01 2 min PassaroItas

TRENTO- Viola Passaro, diciannovenne e promettente palleggiatrice veneziana, lascia la Megabox Vallefoglia, dove ha giocato nel primo scorcio di stagione e firma un contratto fino a fine stagione con l'Itas Trentino. L'ingaggio della giovane regista da parte della formazione trentina si è reso necessario per sopperire all’infortunio al ginocchio occorso a Martina Stocco, recentemente operata al menisco. Viola è cresciuta pallavolisticamente tra le fila della Fusion Volley Treviso, facendosi notare dai tecnici federali che l’hanno selezionata nell’estate del 2021 per far parte del Club Italia, con cui ha disputato due campionati di Serie A2 prima di approdare a Vallefoglia. Viola Passaro, che vestirà la maglia numero 2 e affiancherà Guiducci e Stocco nel parco alzatrici dell’Itas Trentino, è già a disposizione del tecnico Marco Sinibaldi. Con le Nazionali giovanili azzurre ha conquistato numerose medaglie: tra queste spiccano l’oro ai Campionati Europei Under 19 del 2022 e l’argento ai Campionati Mondiali Under 18 del 2021. Le parole di Viola Passaro- «Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società Trentino Volley dell’opportunità che mi è stata concessa di far parte di questo gruppo. Sono contenta di iniziare questa nuova avventura in una realtà organizzata come quella dell’Itas Trentino. Ho tanta voglia di giocare e cercherò di portare il mio entusiasmo e la mia determinazione tra le mie nuove compagne fin da subito». Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti- «L’infortunio al ginocchio occorso a Martina Stocco ci ha costretto a tornare sul mercato per completare il reparto di alzatori. Viola è una ragazza giovane e promettente, formatasi nel Club Italia: fin dal primo contatto che abbiamo avuto ha dimostrato di avere una grandissima voglia di lavorare e dimostrare il suo valore».



© RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Vallefoglia punta su Viola Passaro Viola Passaro in nazionale Tutte le news di Pallavolo femminile A1

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi