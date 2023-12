Vallefoglia vince in tre set contro Casalmaggiore

PESARO- Nell’anticipo del 12° turno di A1 Femminile la Megabox Vallefoglia si prende di forza per 3-0 (25-15 25-22 25-21) i tre punti contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore giocando una partita perfetta trascinata dalla perfetta regia di Dijkema (MVP del match e dalle giocate sempre puntuali di Mingardi e Aleksic. Determinante ai fini del risultato l'esito del primo set nel quale la formazione di Musso ha messo alla frusta le biancoverdi portandosi in vantaggio 13-16. Il successo nel finale (25-22) ha poi messo in discesa la gara di. Vallefoglia conclusa 25-21 con Dijkema premiata come miglior giocatrice. Ottima la sintonia con Aleksic, ben servita e autrice di 14 punti (4 muri), uno in meno di Mingardi e tre in più di Gardini, sempre più integrata nel sistema biancoverde. Altro k.o. per le casalasche, che rimangono terzultime a +1 su Bergamo.

Aleksic apre la gara sfruttando una cattiva ricezione, Manfredini in primo tempo pareggia i conti 1-1, Aleksic in fast riporta avanti le sue, capitan Perinelli con una botta mancina pareggia ancora, 2-2. Simone Lee si alza dalla seconda linea e in pipe porta in vantaggio Casalmaggiore 3-2. Perinelli piazza il suo colpo tra muro e rete e fa 4-3. Lohuis in fast conclude un’azione complessa, 5-4. Lee sale letteralmente sulle vette più alte e la sua diagonale è positiva, 6-5, la battuta seguente di Hancock è un ace, 7-5 Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Primo tempo morbido ma efficace di Manfredini, 8-7. Le padrone di casa si portano in vantaggio ma capitan Perinelli pareggia subito con un mani out, 9-9. Il muro marchigiano ferma Smarzek, 11-9 e coach Musso chiama il primo time out di gara. Le padrone di casa murano ancora Smarzek, coach Musso inserisce Obossa, 13-9, Perinelli trova il mani out del 10-13. Hancock mette in difficoltà la difesa marchigiana con un tocco di seconda e fa 13-16, Obossa poi accorcia nuovamente, 14-16 time out per coach Pistola. Con un ace Vallefoglia si porta sul 19-15, altro time out per Casalmaggiore. Mancini in fast trova la palla del set 24-15 e Gardini conclude in pipe. Top scorer: Aleksic 5, Perinelli 4

Aleksic in fast apre la seconda frazione, la stessa centrale poi mura Lee e fa 2-0 per poi allungare ancora in primo tempo, 3-0. Lee trova il tocco del muro e fa 1-3. Vallefoglia si porta sul 6-1, coach Musso è costretto al time out. Si torna in campo e la battuta di Degradi è out, 2-6. Manfredini spinge meno del solito in battuta ma trova l’ace del 3-6. Mani out potente di Smarzek che manda il pallone in tribuna e fa 4-7. Vallefoglia si porta sul 9-4 e Casalmaggiore chiama time out. Tornati in campo la battuta di Mingardi finisce a rete, 5-9, Lohuis sale altissima e mette il pallone nei tre metri, 6-9, poi l’olandese accorcia ancora, 7-9 time out per la Megabox. Dopo due ace consecutivi, Gardini manda out la sua battuta, 8-12. Degradi ci prova ma Hancock è ben piazzata, murone e 11-12. Perinelli imbecca bene Simone Lee che spara una bomba e pareggia 12-12, Hancock attenta sotto rete porta avanti le rosa 13-12, time out per coach Pistola. Lee sfrutta il tocco del muro e trova il 14-13, Smarzek poi allunga, Hancock con un ace chiude il break, 16-13. Smarzek prende la mira e trova una diagonale lunghissima ma positiva, 17-13. Mani out di Lee che riporta avanti le sue, 18-17. Capitan Perinelli slega il braccio e pareggia la situazione 19-19. Smarzek trova il varco giusto e fa 20-20. Bella la fast di Lohuis che fende il campo e si va sul 21-23. Hancock sotto rete batte Mancini nel confronto e fa 22-24. Kosheleva chiude 25-22. Top scorer: Aleksic e Mingardi 6, Lee 5.

La battuta di Mancini finisce out e regala il primo punto a Casalmaggiore nel quarto set, 1-0, stessa cosa fa Hancock, 1-1, Degradi con un mani out riporta avanti le sue 2-1. Potente mani out di Smarzek che pareggia i conti, 2-2. Braccio slegato per Perinelli, 4-4. Lohuis spara una fast al tritolo e trova il 5 pari. Gran botta di Lee che in diagonale fa 6-7, l’ace di Lohuis pareggia i conti. Tocco di seconda di Hancock 8-8, dentro Colombo per Manfredini. Vallefoglia fa 12-10, time out per coach Musso. Si rientra in campo e ci pensa Perinelli a mettere a terra il pallone, 11-12. Lohuis picchia forte il suo pallone e fa 12-13, l’attacco delle marchigiane poi finisce out, 13 pari. Simone Lee tira la bomba e il muro non contiene, 15 pari. Hancok di seconda continua a tenere il set in parità, 16-16. Perinelli piazza il suo attacco e fa 17-17. Missile di Smarzek, 18-19. Pipe di Mingardi, muro a tre in cui Lohuis spicca, 20-21, time out Megabox. Razzo di Lee in diagonale 21-23, time out per coach Pistola. Si rientra in campo e la battuta di Lohuis finisce a rete, palla del match per le padrone di casa, 24-21. L’attacco out di Smarzek chiude 25-21.

Valentina Colombo (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « E’ difficile commentare questa gara così a mente calda. Dispiace perchè poteva essere alla nostra portata ed invece siamo state troppo poco lucide nel finale dei set come con Pinerolo. Potevamo fare diversamente, dovevamo fare diversamente ma così non è stato ».

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3-0 (25-15 25-22 25-21)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Mancini 2, Dijkema, Degradi 9, Aleksic 14, Mingardi 15, Gardini 11, Panetoni (L), Giovannini 2, Kosheleva 1. Non entrate: Carciani (L), Grosse Scharmann, Cecconello, Kobzar, Provaroni. All. Pistola.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Lee 11, Manfredini 3, Smarzek 6, Perinelli 8, Lohuis 9, Hancock 8, De Bortoli (L), Obossa 1, Cagnin, Colombo. Non entrate: Edwards, Avenia, Faraone (L). All. Musso.

ARBITRI: Brancati, Piana.

Durata set: 25′, 28′, 29′; Tot: 82′.

MVP: Laura Dijkema (Megabox Vallefoglia)

Spettatori: 685