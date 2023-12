Si separano le strade di T'Ara e UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La UYBA Busto Arsizio ha comunicato ufficialmente di aver rescisso il contratto che legava il club del presidente Pirola alla giocatrice statunitense T’ara Ceasar. L'esperienza della schiacciatrice in Italia non è stata certo fortunata. L'infortunio al tendine di Achille, dal quale comunque sta recuperando, ha limitato condizionato la presenza in campo di quella che era considerata, alla vigilia del campionato, uno dei punti di forza della squadra. Il club la ringrazia comunque per l'impegno e per l'attaccamento alla maglia dimostrati in questi mesi.