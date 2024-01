Vallefoglia fa valere il fattore campo con Bergamo

PESARO- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia , al terzo successo interno consecutivo, supera il quattro set il Volley Bergamo 1991 riuscendo a venire a capo della contesa nel terzo e quarto set dopo aver sofferto, e non poco, nei primi due parziali. La partita finisce 3-1 (25-20 22-25 25-18 25-13) ed il cambio di marcia va attribuito soprattutto a Mingardi (26 punti col 4/% su 53 palloni) e ad Aleksic (16 punti e 9 muri) ma tutto il gruppo va elogiato per come ha condotto a termine la contesa. Bergamo esce comunque a testa alta (Nervini 11, 10 per Lorrayna e Daviskiba), dimostrando di essere squadra più che viva. Bellissimo il colpo d’occhio di pubblico, allietato dalle musiche di Clarissa Vichi. Prima della partita dìi due sindaci di Bergamo e Pesaro hanno celebrato il passaggio di consegne tra le due capitali italiane della cultura 2023 (Bergamo, assieme a Brescia) e 2024 (Pesaro).

Nel primo set parte subito avanti 3-0 la Megabox sul turno di servizio di Aleksic (che firma anche un ace). Gardini è scatenata e firma 4 dei primi 6 punti con un altro ace, ma Bergamo resta a tiro e pareggia a 7 con Nervini. Aleksic allunga di nuovo (11-8) e Bergamo chiama il primo time-out. Gardini trova subito il +4, ma le ospiti tornano sotto (12-11, muro di Davyskiba su Mingardi). Un nuovo ace di Aleksic ristabilisce le distanze (15-11), e il coach di Bergamo Bigarelli si gioca il secondo time-out. Rozanski manda out e le tigri guadagnano il +5 (17-12). Un muro di Aleksic allunga sul 20-14, entra Lorrayna. Due errori in fila in attacco della Megabox (Degradi e Aleksic) riportano a -4 Bergamo e Pistola chiama time-out. L’ace di Lorrayna riapre il set (21-18), Mingardi firma un pallonetto importante e Gardini trova una parallela di giustezza per il 23-18. La stessa Gardini sbaglia l’attacco successivo, ma si rifà subito per il 24-20 (9 punti nel set, 8/11 in attacco). Davyskiba manda out la palla che chiude il set sul 25-20.

Nel secondo set parte nuovamente meglio la Megabox (4-1 su muro di Mancini). Un muro su Degradi e un errore di Aleksic riportano in parità Bergamo, che sorpassa 7-6 con Nervini. L’ace di Gennari portano le ospiti a +2, Degradi sbaglia una parallela (6-9) ma rimedia subito dopo convertendo una palla difficile. Il muro di Aleksic su Lorrayna tiene le tigri a -2, entra Cecconello per Mancini, ma tre muri in fila (due di Davyskiba ed uno di Butigan) fanno scappare le ospiti a +5 (14-9). Time-out per Pistola, poi un altro ace di Gardini ricuce parte del distacco (11-14) e stavolta è BIgarelli a fermare il gioco. Bergamo è efficacissima a muro, entra Kosheleva per Degradi (13-16) ma Lorrayna mantiene il vantaggio. Melandri manda out e la Megabox torna a -2 (15-17), Davyskiba e Lorrayna imitano la compagna e le tigri impattano a 18. Un muro di Lorrayna su Gardini riporta a +2 le ospiti (18-20), entra Giovannini ma Nervini trova il 23-20 dopo un’ottima battuta di Davyskiba. Il muro di Gennari su Kosheleva guadagna 4 palle set per Bergamo, due ne annulla Mingardi ma Cecconello manda out la battuta e si chiude 25-22 per il Volley Bergamo.

Nel terzo set Pistola ripropone Mancini e Degradi, Bergamo continua a difendere tutto e con Lorrayna guadagna il primo vantaggio sul 5-4. Mingardi sorpassa 9-8 dopo uno scambio entusiasmante, un muro di Lorrayna su Gardini impatta di nuovo. Nervini risorpassa ma poi getta fuori la palla del +2. Un errore di Davyskiba dà il nuovo vantaggio alla Megabox, poi è nuovamente MIngardi a chiudere uno scambio estenuante (14-12). Pistola chiama time-out, Mingardi sfrutta una ricezione lunga e sigla il 16-13, con immediato time-out di Bigarelli. Mingardi è scatenata e strappa con una parallela e un pallonetto il +4 (18-14), Gradini mette a terra una palla difficilissima passando in mezzo al muro, poi manda out la battuta. Un muro di Aleksic su Nervini e un ace di Mancini allungano 23-17, Aleksic strappa il 24-18 e chiude con un muro. Mingardi chiude il set con 11 punti e il 73% in attacco.

Nel quarto set si combatte su ogni palla, Degradi sigla il 2-1 dopo uno scambio interminabile. Kosheleva (entrata per Gardini) mura Lorrayna per il 6-4. Un altro muro su Lorrayna e la palla out di Nardini fanno scappare la Megabox 9-4, esce Nardini per Pistolesi e Bigarelli chiama time-out. Una magia di Kosheleva porta le tigri a +6, Mingardi mette a terra la palla successiva (11-4), poi firma l’ace del 14-6. Bergamo spara fuori un attacco con Rozanski, la Megabox arriva a +9 (16-7). Due muri in fila di Aleksic allungano ancora (20-9), Bergamo è in rottura prolungata (mandano out Rozanski e Melandri, 23-11), chiude Mancini 25-13.

I PROTAGONISTI-

Maja Aleksic (Megabox Ond. Savio Vallefoglia) « Abbiamo giocato una buona partita, siamo molto felici. Abbiamo battuto, murato e difeso bene, abbiamo lavorato tutta la settimana su questo e tutto sommato è stata la partita che ci aspettavamo ».

Alberto Bigarelli (Allenatore Volley Bergamo 1991)- « Abbiamo avuto un calo un po’ preoccupate, nel senso che abbiamo lottato fino a metà del terzo set e abbiamo avuto i palloni per spingerci avanti, ma ci siamo fermati sul più bello. Dobbiamo capire il motivo e ripartire in palestra per risolvere questi problemi. Abbiamo avuto due piccoli problemi fisici nei giorni scorsi ma abbiamo tante alternative perché abbiamo ottime individualità ».

IL TABELLINO-



MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - VOLLEY BERGAMO 1991 3-1 (25-20 22-25 25-18 25-13)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 16, Mingardi 26, Gardini 13, Mancini 4, Dijkema 1, Degradi 13, Panetoni (L), Kosheleva 2, Giovannini, Cecconello, Kobzar. Non entrate: Provaroni, Fiorani (L), Grosse Scharmann. All. Pistola.

VOLLEY BERGAMO 1991: Nervini 11, Melandri 8, Rozanski 4, Davyskiba 10, Butigan 8, Gennari 4, Cecchetto (L), Da Silva 10, Cicola, Pasquino, Pistolesi. Non entrate: Fitzmorris, Bovo, Scialanca (L). All. Bigarelli.

ARBITRI: Piana, Giglio.

Durata set: 28', 28', 26', 22'; Tot: 104'.

MVP: Maja Aleksic (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 839