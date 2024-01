15° sigillo per Conegliano, Milano e Firenze battono Trento e Pinerolo

ROMA -Solo tre partite nella domenica di A1 Femminile . La Prosecco Doc Conegliano ha iniziato il 2024 dove aveva finito l’anno precedente, inanellando contro l’ Honda Olivero S.Bernardo Cuneo la quindicesima vittoria consecutiva. Risponde presente l’Allianz Milano di Paola Egonu che pur faticando oltre il dovuto nel secondo e terzo set, supera l’Itas Trentino, fanalino di coda del torneo che per la prima volta presentava il panchina l’ex CT Davide Mazzanti. Colpo esterno sul campo della Wash4green Pinerolo per Il Bisonte Firenze che vale alla squadra di Parisi l’ottavo posto in classifica.

TUTTE LE SFIDE-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

La Prosecco Doc Conegliano inizia il 2024 da dove aveva lasciato prima della sosta, con un sonoro 3-0 casalingo con l’Honda Olivero Cuneo di fronte ad un Palaverde ribollente di passione ed entusiasmo per le pantere che proseguono imbattute la loro marcia in testa alla classifica di Serie A1 grazie alla quindicesima in altrettanti incontri giocati nel torneo tricolore.

Dopo la applauditissima premiazione per le 300 gare dirette da coach Santarelli sulla panchina gialloblù, omaggiato di una magnum Prosecco DOC dal patron Maurizio Maschio e dal presidente Piero Garbellotto, inizia il primo match del 2024 al Palaverde e il coach folignate schiera dall’inizio Wolosz-I.Haak, Robinson Cook-Plummer, Lubian-Fahr, libero De Gennaro. Risponde coach Bellano con Signorile-Enweonwu, Sylves-Hall ,Kubik-Stgrot , libero Ferrario.

Il primo set vede una partenza molto equilibrata, con le piemontesi che giocano aggressive in battuta e dall’altra parte una Prosecco DOC Imoco che si affida spesso e volentieri alle bordate di Isabelle Haak e della rientrante Plummer. Si va a braccetto fino alla fase centrale del parziale (15-15). Haak (5 punti nel set) si fa sentire anche a muro dopo una gran difesa di Moki De Gennaro (che domani spegnerà la 37esima candelina), ma Sylves dall’altra parte risponde bene assieme a Stigrot e si resta in parità: 18-18. A quel punto sale in cattedra Kelsey Robinson Cook con due mani e fuori consecutivi che regalano il +2 (20-18), time out Cuneo con coach Bellano che rivitalizza le sue ragazze capaci di ribaltare subito la situazione. Un errore di Plummer che manda le ospiti avanti 21-22 costringe coach Santarelli al time out. Al rientro Plummer (4 punti nel set) si riscatta con il pareggio, Nei momenti caldi il tasso tecnico e il cinismo gialloblù fanno la differenza, Marina Lubian spara tre battute micidiali per il break decisivo che con il secondo ace consecutivo della centrale azzurra consegna il 25-22 alle Pantere.

Grande partenza nel secondo set per le padrone di casa, Sarah Fahr piazza l’ace del 3-0, poi Lubian sia in battuta che in attacco mette sul piatto del match tutta la sua esuberanza e nonostante la buona reazione dell’ex Enweonwu la Prosecco DOC Imoco resta avanti: 8-5 con il colpo di Haak dopo una super difesa di De Gennaro. La Honda San Bernardo però si riprende subito e con un muro di Sylves torna a contatto sfruttando anche qualche errore gialloblù (10-9).

Ancora Sylves, stavolta in attacco, sigla il meritato pareggio per una Cuneo combattiva, 10-10. Centrali in evidenza, anche Fahr va a segno con il muro, poi Lubian in attacco e la Prosecco DOC Imoco torna a +3 (13-10). Kat Plummer inventa il pallonetto del 17-13, ulteriore allungo. Il Palaverde esplode per l’alzata miracolosa di Moki De Gennaro per il nuovo +3 (20-17) proprio nel momento in cui Signorile e compagne si stavano riavvicinando, poi Bella Haak stringe la diagonale del 22-19. Chiude capitan Wolosz con un delicato tocco di seconda per il 25-21 che vale il 2-0.

La partita si infiamma a inizio terzo set con le due squadre che danno spettacolo alzando il ritmo con scambi strappa applausi. Robinson Cook e Lubian, assieme alla “solita” Haak (top scorer con 16 punti) rispondono alle iniziative di Sylves ed Enweonwu (unica in doppia cifra per le piemonesi con 13 punti), De Gennaro prende tutto in difesa, Asia Wolosz gestisce il gioco con la consueta maestria e le Pantere volano 11-8. Time out di coach Bellano. La Prosecco DOC Imoco rompe gli argini e inizia a giocare a livelli difficilmente raggiungibili, con Robinson e Marina Lubian (sarà MVP alla fine) letteralmente scatenate, più Haak in vena di spettacolo: 14-8. Lo striscione del traguardo è vicino, ma Cuneo non molla e costringe Conegliano a un paio di errori, coach Santarelli non è contento e dopo il muro piemontese per il -3 (15-12) ferma il gioco con un time out.

La Honda Olivero Sam Bernardo si dimostra squadra ostica e con Hall sigla il -2, ma dopo un piccolo sbandamento la Prosecco DOC Imoco ritrova la retta via e tiene sempre un margine di sicurezza, Plummer (10 punti) sigla il 20-17 dopo che Cuneo era anche arrivata a -1 sul 18-17. Si rivede anche il muro con Fahr, due “block” consecutivi dell’azzurra (23-18) che danno ossigeno per il finale-passerella per la gioia dei 4400 del Palaverde: 25-19 con la chiusura di Lubian (12 punti, 2 aces, 2 muri e la “magnum” di Prosecco DOC per l’MVP) e le Pantere restano comodamente in vetta imbattute alla classifica di A1.

I PROTAGONISTI-

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo avuto qualche giorno di riposo che ci è servito molto per ricaricare le pile, oggi è stato bello tornare nel nostro Palaverde con tanti tifosi che ci hanno accolto per iniziare bene l'anno e speriamo di averli ripagati con una bella prestazione che ci fa iniziare bene la seconda parte della stagione. Complimenti a Cuneo che ci ha impensierito parecchio, ma alla fine ci siamo sempre ritrovate e nel finale dei set abbiamo fatto il nostro, buon viatico per un gennaio impegnativo ».

Noemi Signorile (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Abbiamo giocato una buona partita, impegnando la squadra più forte del campionato fino in fondo in tutti i set, poi loro quando alzano il ritmo diventano difficilissime da contrastare e la sconfitta ci sta, ma ci teniamo una buona prestazione di squadra. Dovremo fare tesoro di quanto di buono abbiamo fatto oggi per le prossime gare che saranno molto importanti per il nostro campionato contro avversarie di certo più abbordabili di Conegliano ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO 3-0 (25-22,25-21,25-19)

PROSECCO DOC IMOCO: I.Haak 16, Squarcini ne, Fahr 9, De Gennaro, Lubian 12, Plummer 10, Robinson Cook 6, Wolosz 5, Bugg ne, Gennari ne, De Kruijf ne,Lanier ne, Piani ne, Feduzzi ne. All. Santarelli

HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO Signorile 1, Kubik 3, Sylves 7, Hall 5, Scognamillo ne, Scola, Tanase, Stigrot 4, Ferrario, Adelusi ne, A.Haak 1, Molinaro 1, Thior ne, Enweonwu 13. All. Bellano,

ARBITRI: Brancati, Sabia

Durata set: 26′,23′,25′ Tot: 74’



MVP: Marina Lubian (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4430

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - ITAS TRENTINO –

L’Allianz Vero Volley Milano mette il turbo e si aggiudica la decima vittoria consecutiva in Serie A1 Tigotà, quattordicesima stagionale. All'Allianz Cloud, la prima squadra rosa del Consorzio si è imposta per 3-0 (25-13; 25-23; 25-22) sulla Itas Trentino. La squadra di coach Marco Gaspari ha sfruttato al meglio l'aggressività in battuta (5 ace), portandosi agilmente a casa il primo set per poi confermarsi nei due giochi successivi.

Il primo sestetto del 2024 vede Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, Daalderop-Cazaute come schiacciatrici, la coppia Heyrman-Folie come centrali e Pusic libero.

Sono Daalderop ed Egonu ad inaugurare il match con due diagonali strettissime, che danno a Milano subito il 2-0. Trento pareggia i conti, ma ci pensa Folie con il primo tempo a ridare il +1 alle padrone di casa (3-2). L'Allianz Vero Volley Milano inserisce le marce alte, trovando prima i punti dalle centrali Folie-Heyrman e poi l'ace di Egonu che costringe Mazzanti al time-out sul 7-4. Milano continua ad accelerare spinta da una ispirata Egonu, implacabile in battuta con un altro ace, che regala alle meneghine il +7 (11-4): seconda sospensione tecnica per la Itas. Le ragazze di Gaspari toccano il +10 (16-6), raggiunto grazie all'ottima correlazione muro-difesa, l'aggressività al servizio e l'ottima pallavolo espressa. Le ragazze di Gaspari macinano gioco, arrivando rapidamente fino al +12 (22-10), in un set valido ormai solamente a fini statistici e concluso sul 25-13.

Egonu mette a terra il primo pallone del secondo gioco, subito pareggiato dalle trentine. La squadra ospite si dimostra molto aggressiva nel secondo set, costruendo subito un primo break che le permette di portarsi sul +2 (2-4). Milano accusa il colpo, e Trento ne approfitta per aumentare il gap fino a quattro lunghezze di distacco (3-7). Egonu, però, sale in cattedra sfoderando prima la diagonale stretta (marchio di fabbrica dell'opposto veneto) e poi trovando l'ace al servizio del -2 (5-7). La Vero Volley è leggermente imprecisa in attacco in questo parziale, concedendo alla squadra di Mazzanti la possibilità di tornare sul +4 (6-10), inducendo così Gaspari a spendere il primo time-out della sua partita. Il lungolinea di Daalderop e la diagonale di Egonu permettono a Milano di accorciare in uscita dalla sospensione tecnica (8-10). Le ragazze di Gaspari cominciano a ingranare ed è capitan Orro, grazie ad un ace, a impattare il set sull'11 pari: time-out Mazzanti. Le meneghine trovano il primo vantaggio grazie al monster block di Folie (13-12). Entra in campo Malual, Heyrman mette a segno un altro monster block e la Vero Volley scappa sul +3 (17-14): 30 secondi di sospensione chiesti dalla Itas. Malual si fa notare con due punti consecutivi, di cui una parallela precisa e potente per il 23-20. La Itas non si scompone e risponde colpo su colpo: 23-22 e time-out Gaspari. Folie, in uscita dalla sospensione tecnica, regala a Milano il set point. Trento lo annulla, ma ci pensa Malual a mettere a segno il definitivo 25-23.

Il terzo set si apre con in campo Sylla ed Egonu, ma è Orro - grazie ad un ottimo muro - a segnare il primo punto. Trento, come già accaduto nel gioco precedente, impatta meglio il match e tenta subito la fuga sull'1-5: time-out chiamato da Gaspari. Monster block di Folie, attacco di Cazaute ed errore ospite: -1 Milano (4-5). La prima squadra rosa del Consorzio torna a spingere e ritrova rapidamente il vantaggio sul 7-6, grazie al primo tempo di Heyrman che spinge la Itas a chiedere time-out. Trento torna in vantaggio (9-10), pareggiato immediatamente dalla diagonale di Egonu. Milano ritrova il break sul 15-13, grazie all'ace di Sylla. Trento ricuce lo svantaggio, ma ci pensa ancora una volta Egonu a riportare in vantaggio l'Allianz Vero Volley Milano: time-out per Mazzanti (17-15). La Vero Volley spinge con decisione, ma non riesce a scavare quei punti necessari per chiudere la contesa, con Trento che trova il pareggio (20-20) e coach Gaspari è costretto a chiedere la sospensione tecnica. Milano trova tre punti in rapida successione grazie a Sylla ed Egonu e si porta sul 24-22. E' Sylla, con una palla corta, a dare a Milano la vittoria chiedendo il gioco sul 25-22.

MVP della partita Paola Egonu: l'opposto veneto è anche top scorer del match con 20 palloni messi a terra, seguita dal terzetto Cazaute-Folie-Heyrman a quota 8 punti a testa. Prossimo appuntamento mercoledì 10 gennaio, alle ore 19.00, per la trasferta di CEV Champions League in Serbia contro il Jedinstvo Stara Pazova.

I PROTAGONISTI-

Raphaela Folie (Allianz Vero Volley Milano)- « Siamo partite bene, mettendo in campo l'atteggiamento giusto. Loro hanno fatto un po' più di fatica all'inizio, ma poi hanno ritrovato il loro gioco senza mollare mai, sbagliando pochissimo e mettendoci in difficoltà. Siamo state brave nei momenti decisivi, portando a casa un bel 3-0 ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Sapevamo che in una gara così complicata avremmo dovuto sfruttare tutte le occasioni che si sarebbero presentate nel corso della partita e non sempre siamo riusciti a capitalizzarle al meglio. Se sono soddisfatto? Ho una visione di quale sia il potenziale di questa squadra e di come possa giocare e solamente quando questa idea la vedrò trasportata in campo con costanza potrò considerarmi davvero soddisfatto».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - ITAS TRENTINO 3-0 (25-13; 25-23; 25-22)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 8, Malual 2, Heyrman 8, Folie 8, Orro 2, Pusic (L), Sylla 4, Egonu 20, Daalderop 7 N.E. Prandi, Rettke, Bajema, Candi, Castillo (L) All. Gaspari

ITAS TRENTINO: Shcherban 8, Passaro, Acosta Alvarado, Michielietto 7, Guiducci, Olivotto 8, Marconato 1, Parlangeli (L), Dehoog 12, Angelina 2, Gates 4, Moretto, Mistretta (L) N.E. Mason All. Mazzanti

ARBITRI: Selmi, Puecher

Durata set: 21', 30', 33'. Tot. 152'

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Spettatori: 3832

WASH4GREEN PINEROLO - IL BISONTE FIRENZE-

Il 2024 comincia alla grande per Il Bisonte Firenze, che conquista una vittoria importantissima su un campo difficile come quello della Wash4Green Pinerolo, e compie un bel balzo in avanti in classifica: il 3-1 vale il sorpasso all’ottavo posto su Roma, e il sesto, occupato da Vallefoglia e dalle stesse piemontesi, è distante solo due punti. Dopo due set vinti molto bene, perdere il terzo nonostante un match point a favore poteva essere una mazzata per le bisontine, che invece non si sono scomposte e hanno chiuso al quarto: straordinaria la prestazione di Alsmeier, MVP con 28 punti – di cui 4 a muro e 2 in battuta – e il 60% di efficienza in attacco, ma tutta la squadra ha girato alla grande, dando buone sensazioni in vista di un ciclo che la vedrà affrontare nei prossimi quattro match tutte avversarie di pari livello.

Coach Parisi schiera Battistoni in palleggio, Kraiduba opposto, Ishikawa e Alsmeier in banda, Graziani e Mazzaro al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Marchiaro, privo dell’infortunata D’Odorico, risponde con Cambi in regia, Storck opposto, Ungureanu e Sorokaite in posto quattro, Akrari e Polder al centro e Moro libero.

L’inizio è equilibrato, il primo allungo è de Il Bisonte con un paio di attacchi di Alsmeier (5-8), poi gli scambi continuano ad essere lunghi e combattuti, ma sull’errore in attacco di Polder (11-15) Marchiaro è costretto a chiamare il suo primo time out: pur soffrendo, le bisontine riescono a tenere il vantaggio, una scatenata Alsmeier firma il pallonetto spinto del 15-19 e l’attacco del 16-20, poi sul 17-21 di Kraiduba Marchiaro ferma di nuovo il gioco, e Pinerolo si riavvicina con l’ace fortunato di Akrari (19-21), con Parisi che saggiamente spende il time out. Al rientro Ishikawa chiude un lungo scambio col lungolinea del 19-22, poi Cambi trova il muro del 21-22 ma Kraiduba risponde (21-23) e Marchiaro prova il doppio cambio con Nemeth e Camera per Cambi e Storck: l’ucraina è ancora produttiva e procura tre set point (21-24), Ungureanu annulla il primo ma sul secondo chiude Alsmeier col suo settimo punto nel set, e il 70% in attacco (22-25).

Anche nel secondo set è la tedesca la prima a sparigliare le carte con la sua varietà di colpi (6-8), poi l’errore in attacco di Ungureanu vale l’8-11 e il primo time out di Marchiaro: al rientro Mazzaro mura Storck per il + 4 (8-12), poi Alsmeier allunga con la pipe dell’11-16 e Marchiaro è costretto a fermare di nuovo il gioco. Firenze non si ferma, Ishikawa trova l’ace del 12-18 e Marchiaro prova anche il doppio cambio con Nemeth e Camera per Cambi e Storck, ma il gap è troppo ampio e Graziani chiude con primo tempo e muro del 18-25.

Il copione si ripete a inizio terzo set, con la grande battaglia iniziale e il primo allungo delle ospiti firmato dall’ace di Battistoni e dall’errore in attacco di Ungureanu (8-11): la romena prova a riscattarsi con l’ace del 10-11, Akrari impatta sul 12-12 e Sorokaite sorpassa (13-12), con il muro di Akrari del 14-12 che costringe Parisi al time out nel primo momento difficile della partita de Il Bisonte. La chiacchierata ispira Ishikawa che con due attacchi pareggia subito (14-14), Akrari e Storck riallungano (17-14), ma Firenze non ci sta e Alsmeier piazza il muro del 18-17, con Marchiaro che ferma il gioco e la tedesca che subito dopo stampa anche Storck per il 18-18: Ungureanu riporta Pinerolo sul + 2 (20-18), Parisi chiama time out e poi è ancora un muro di Alsmeier su Polder a valere il 21-21, ma la stessa tedesca sbaglia in attacco e regala il 23-21 alla Wash4Green. Non è finita, perché Alsmeier è inesauribile (otto punti nel set) e firma prima l’attacco del 23-22 poi l’ace del 23-23, con Marchiaro che ferma il gioco, e subito dopo un altro ace per il 23-24: Marchiaro prova la carta del doppio cambio con Nemeth e Camera per Cambi e Storck, l’ungherese annulla il match point e poi Battistoni commette fallo su una ricezione slash (25-24), con Ungureanu che subito dopo chiude 26-24.

Firenze non si abbatte e parte bene con il 5-7 di Kraiduba, poi Ishikawa pesca un ace fortunato e sul 5-8 Marchiaro ferma subito il gioco: sul muro di Alsmeier del 5-9 entra Nemeth per Storck, ma Ishikawa allunga ancora con due pipe (6-11) e Marchiaro spende subito il suo secondo time out. Un paio di errori di troppo riavvicinano Pinerolo (9-11), Nemeth spinge forte e accorcia ancora (12-13), ma le bisontine sanno soffrire e poi sfruttano il primo errore di Nemeth per tornare sul + 3 (17-20): su un ottimo ingresso in battuta di Acciarri per Mazzaro, Graziani allunga ancora col muro del 18-22 e Ishikawa mette giù il 18-23, poi Alsmeier procura cinque match point (19-24) e Ishikawa (dieci punti nel quarto parziale) chiude al secondo col mani-out del 20-25.

I PROTAGONISTI-

Maja Strock (Wash4Green Pinerolo)- « Sappiamo che loro sono una squadra forte, anche all’andata hanno giocato molto bene. Oggi hanno fatto punti su ogni posizione ma noi continuiamo a lavorare duro per la prossima partita. Abbiamo fatto girone di andata buono e sappiamo che tutte le partite sono aperte, noi comunque proviamo sempre a vincere. Abbiamo sentito un po’ la stanchezza dopo le tre gare al quinto set. Ci è mancata un po’ la velocità di gioco e non abbiamo fatto bene al servizio consentendo a loro di avere sempre la palla in testa al palleggiatore e giocare con un gioco veloce ».

Ilaria Battistoni (Il Bisonte Firenze)- « Sono molto felice per questa vittoria, ci voleva per il nostro umore dopo la sconfitta nel derby: peccato per come abbiamo perso il terzo set, però forse i primi due li abbiamo vinti troppo facilmente quindi è giusto così e sono contenta per la reazione nel quarto. Possiamo ancora migliorare, ma oggi sono soddisfatta per la prestazione e dobbiamo andare avanti su questa strada: per esprimere il nostro gioco veloce, che è difficile da leggere per gli avversari, la ricezione deve essere molto positiva, oggi è andata bene e quindi avanti così ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO-IL BISONTE FIRENZE 3-1 (22-25, 18-25, 26-24, 20-25)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 8, Cambi 4, Polder 9, Strock 11, Akrari 11, Ungureanu 14, Moro (L), Nemeth 8, Camera. Non entrate: Bussoli, Cosi, Di Mario (L). All. Marchiaro.

IL BISONTE FIRENZE: Ishikawa 22, Battistoni 1, Alsmeier 28, Mazzaro 4, Graziani 8, Kraiduba 12, Leonardi (L), Cesè 1, Acciarri. Non entrate: Lazic, Agrifoglio, Stivrins, Ribechi (L). All. Parisi.

ARBITRI: Verrascina, Rossi.

Durata set: 27’, 27, 28’, 23’. Tot 105’.

MVP: Lina Alsmeier (Il Bisonte Firenze)-

Spettatori: 1050.

I RISULTATI-

Trasportipesanti Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara 0-0 Rinviata

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-13) Giocata ieri

Savino Del Bene Scandicci-Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-11) Giocata ieri

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze 1-3 (22-25, 18-25, 26-24, 20-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-22, 25-21, 25-19)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Aeroitalia Roma Volley 3-0 (25-21, 25-18, 25-16) Giocata ieri

Allianz Vero Volley Milano-Itas Trentino 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 44 (15 – 0); Allianz Vero Volley Milano 40 (14 – 1); Savino Del Bene Scandicci 38 (13 – 2); Igor Gorgonzola Novara 33 (11 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 28 (9 – 6); Wash4green Pinerolo 21 (7 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 21 (7 – 8); Il Bisonte Firenze 19 (7 – 8); Aeroitalia Roma Volley 18 (6 – 9); Uyba Volley Busto Arsizio 14 (4 – 11); Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13 (5 – 10); Volley Bergamo 1991 11 (3 – 12); Trasportipesanti Casalmaggiore 9 (2 – 12); Itas Trentino 3 (1 – 14).

IL PROSSIMO TURNO- 14/01/2024 Ore 17.00-

Savino Del Bene Scandicci – Allianz Vero Volley Milano Si gioca il 13/01/2024 Ore 21.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Itas Trentino – Trasportipesanti Casalmaggiore Si gioca il 13/01/2024 Ore 17.00

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Pinerolo

Uyba Volley Busto Arsizio – Aeroitalia Roma Volley Ore 19.30