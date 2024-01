Casalmaggiore vince la battaglia di Trento

Mazzanti, orfano di Stocco e Zago, si affida inizialmente a Guiducci in regia, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban in posto 4, Olivotto e Gates al centro e Parlangeli libero. Lorenzo Pintus, tecnico della Vbc da poche settimane subentrato a Musso, replica schierando Hancock al palleggio, Smarzek opposto, Lee e Perinelli laterali, Colombo e Lohuis al centro e De Bortoli libero.

Il muro trentino apre la gara, Simone Lee pareggia i conti abbattendo Shcherban, 1-1, Smarzek poi piazza la sua botta e porta avanti le sue, 2-1, l’attacco di Michieletto poi finisce out, 3-1 Vbc. Smarzek tira a tutto braccio e si va sul 4-1, time out per coach Mazzanti. Capitan Perinelli mette il suo mani out e il muro non può nulla, 5-2, Michieletto poi ci prova ma il muro di Smarzek-Lohuis ferma anche l’aria, 6-2. Altra gran botta di Smarzek che cade nei tre metri, 7-3. Smarzek la mette dove Parlangeli non può nulla, 8-4. Trento manda lunghe sia una battuta che un attacco e regala la doppia cifra alle rosa, 10-8. Hancock di seconda beffa la difesa avversaria, 11-9. Trento pareggia ma Colombo in primo tempo riporta avanti le sue, 12-11, Perinelli poi finalizza, 13-11. Capitan Perinelli è caparbia e costringe all’errore la difesa, 15-13. Trento pareggia un’altra volta ma la fast di Lohuis è positiva, 16-15. Trento con un ace fa 18-16 ed arriva il momento del primo time out per coach Pintus. Le padrone di casa si portano sul 19-16, coach Pintus cambia la diagonale inserendo Avenia e Obossa. Obossa sale e finalizza subito il suo primo attacco, 17-20, e poi raccoglie bene un errore in difesa delle padrone di casa, 18-20. Lee piazza la sua parallela e completa il break, 19-20, time out Trento. Al ritorno in campo l’attacco trentino è out, 20 pari, Perinelli poi alza per Lee che fa 21-20. Obossa mura l’attacco di Shcherban e si va sul 22-20. Obossa spara sulle mani del muro e trova il 23-21. Mason manda out la sua battuta, 24-23, ma Lee fa lo stesso, 24-24. Sul 25-24 Trento, entra Faraone per Lee, ben tornata Giorgia, Smarzek picchia e pareggia i conti 25-25. Capitan Perinelli trova il tocco del muro e fa 26-25, Angelina pareggia. Il muro trentino chiude 28-26. Top scorer: Shcherban e Gates 5, Smarzek 6

Perinelli apre le danze nel secondo pariale, il muro di Lohuis su Michieletto allunga per la Vbc Trasporti Pesanti, 2-0, Perinelli poi allunga ancora attenta sotto rete, 3-0, poi con una bella diagonale che passa tra le mani del muro, 4-0, time out Trento. Al ritorno in campo Dehoog spara fuori il suo attacco, 5-0 Vbc. Smarzek piega le mani del muro e trova il 6-1, Shcherban poi ci prova ma il muro di Lohuis è ben piazzato, 7-1. Altra gran botta di Capitan Perinelli, diagonale e 8-1. La fast di Lohuis è millimetrica, 9-2, Lee poi sfrutta il piano di rimbalzo e fa 10-2. Arriva anche l’ace di Lohuis, posizione di conflitto e 12-3, time out Trento. Le padrone di casa spingono e si portano sull’8-13, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e la botta di Smarzek è positiva, 14-8. Trento trova un filotto lunghissimo che Smarzek, alla terza ripresa, interrompe, 16-13. Bel mani out di Obossa, 17-14. Primo tempo sporco di Lohuis ma efficace, 18-15. Si lotta punto a punto, la battuta di Guiducci finisce a rete, 21-20. Rigore a porta vuota per Lohuis che non perdona, 23-21, Perinelli poi trova il tocco di Dehoog e fa 24-21. Trento annulla la prima palla del set, time out per coach Pintus, 22-24. Trento spinge fortissimo e si porta sul 25-24 e chiude 26-24. Top scorer: Acosta 6, Perinelli e Lohuis 6

Il muro rosa ferma il primo attacco di Trento nel quarto set, 1-0 Vbc, la battuta seguente di Lee finisce a rete, 1-1. Lee in pipe, in seconda battuta, fa 2-1, Dehoog poi spara fuori e fa 3-1 Vbc. Arriva anche l’ace di Colombo, 4-1, Acosta poi ci prova ma il muro di Lohuis è granitico, 5-1. Perinelli piazza il suo colpo e trova il 7-1, time out Trento. Primo tempo di Lohuis lunghissimo che trova la riga di fondo e fa 8-2. Perinelli sale in cielo e trova il 9-3, arriva poi l’ace del Capitano rosa, 10-3. Lee spara a tutto braccio sul muro e trova il mani out, 12-5. Arriva l’ace di Lee che trova il 14-7, time out per coach Mazzanti. Il muro trentino ferma Smarzek così coach Pintus chiama time out, 10-14. Si torna in campo e il touch out di Perinelli è efficace, 15-10. E’ ancora la Capitana rosa a trovare l’attacco giusto, palla tra muro e rete e 16-11, l’attacco seguente di Perinelli poi trova ancora il tocco del muro, 17-11. Primo tempo positivo di Lohuis che mette il pallone in mezzo al campo e fa 18-13. Missile di diagonale di Obossa che non perdona, 19-15. Trento chiude il break e si porta sul 18-19, time out per Casalmaggiore. Lee mette a terra la sua palombella al ritorno in campo e fa 20-18, l’invasione fischiata alle padrone di casa poi allunga 21-18. L’attacco di Trento è lungo, 22-18 e la palla seguente finisce contro l’asta, 23-18. Il pallonetto di Shcherban finisce a rete e fa 24-18, Obossa poi chiude con un ace, 25-18. Top scorer: Gates 5, Perinelli 6

L’errore di Hancock apre il quarto set, Perinelli con una parallela a tutto braccio pareggia, 1-1, il muro di Smarzek su Acosta fa 2-1 Casalmaggiore. Touch out di Smarzek che trova il 3-2. Fast efficace di Lohuis che sfrutta il muro e fa 4-3, la fast di Marconato poi è out, 5-3. Lee piazza bene il suo mani out e il muro non può nulla, 6-3. Ancora Lee, gran diagonale sulla quale Parlangeli non arriva, 7-4. Altra gran botta di Lee che punta la linea di fondo campo e fa 8-5. Pipe al tritolo di Lee che piega le braccia della difesa, 11-9. Diagonale toccata di Perinelli che non perdona, 12-10. Mani out a tutta forza di Lee, 13-11, il muro poi dell’americana e di Colombo ferma l’attacco trentino e fanno 14-11, Lee allunga, 15-11 time out coach Mazzanti. Infrazione fischiata alle padrone di casa, 16-13. Il tocco a muro delle rosa fa 17-13. Palla alta per Simone Lee, 18-15, il murone di Smarzek poi non perdona e allunga, 19-15, Perinelli poi chiude il break e fa 20-15. Manfredini prende l’ascensore e fa un buco per terra, 21-15. Diagonale di Smarzek che lascia ferma la difesa, 22-16. Palleggio magico di Perinelli che trova la riga del campo, 23-16, time out per Trento. Le padrone di casa si portano sul 19-23, time out Vbc. Si torna in campo e il mani out di Perinelli fa 24-19, Obossa chiude 25-19. Top scorer: Shcherban, Acosta, Marconato e Gates 2, Lee 8.

Nel tie break l’attacco delle padrone di casa finisce out e apre l’ultima frazione, il mani out di Smarzek allunga, 2-0 Vbc, Dehoog trova il primo punto per le sue. Perinelli mette il pallone tra muro e rete, 3-1, la super fast di Lohuis allunga 4-1. Gran botta di Perinelli sul muro, 5-3. Si lotta punto a punto, la battuta di Dehoog finisce a rete, 6-5 Vbc. L’attacco di Obossa finisce out, sorpasso Trento 7-6 time out per Casalmaggiore. Si torna in campo, palla alta per Lee, che con questo tipo di attacco è una sentenza, 7-7. Trento manda tutti al cambio campo sull’8-7. Avenia di seconda pareggia subito i conti 8-8. Errore in costruzione della Vbc, 11-8 Trento time out coach Pintus. L’attacco di Perinelli è potente ed efficace, 9-11. Palletta di Perinelli che cade appena dopo il muro, 10-12, la fast di Lohuis poi accorcia ancora, 11-12, time out per coach Mazzanti. Si torna in campo e l’ace di Smarzek pareggia i conti 12-12. Shcherban ci prova ma Lohuis è una saracinesca, 13 pari. Mani out di Simone Lee che fa 14-13, time out per Trento. L’Itas pareggia i conti 14-14, Lohuis ritrova il vantaggio in fast, 15-14. Lee spara fortissimo e fa 16-15, Lee chiude 17-15.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- «Nella seconda parte di gara siamo calati soprattutto in attacco, mentre nei primi due set avevamo trovato l’equilibrio giusto, con un buon break e una buona fase di attacco; nel terzo e quarto parziale solamente in parte abbiamo fatto ciò che volevamo e abbiamo sprecato troppe occasioni favorevoli che avremmo dovuto sfruttare meglio, perché in una gara così delicata ed equilibrata poi certi errori si pagano. Ora dobbiamo tenerci le sensazioni giuste e positive e guardare avanti, continuando a lavorare sulla nostra identità, consapevoli che abbiamo ampi margini e possiamo ancora dire la nostra»

Elena Perinelli (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Siamo davvero super contente perchè abbiamo vissuto questa gara come una finale, peccato per il secondo set che ci è sfuggito ma forse ci ha dato la scossa per riprendere in mano la gara. Sono davvero molto molto contenta ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 2-3 (28-26, 26-24, 18-25, 19-25, 15-17)

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Shcherban 14, Gates 16, DeHoog 12, Michieletto 5, Olivotto 5, Parlangeli (L); Acosta 14, Marconato 4, Angelina 2, Moretto 0, Mason 0, Passaro 0. N.e. Mistretta (L). All. Davide Mazzanti.

TRASPORTIPESANTICASALMAGGIORE: Hancock 1, Smarzek 15, Lee 21, Perinelli 26, Lohuis 15, Colombo 6, De Bortoli (L); Manfredini 0, Avenia 1, Obossa 8, Faraone 0. N.e. Edwards, Cagnin, Barilli (L). All. Lorenzo Pintus.

ARBITRI: Caretti, Verrascina

DURATA SET: 36’, 32’, 27’, 25’, 23’; tot. 157’.

MVP: Elena Perinelli (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 998