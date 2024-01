Chiara Mason lascia Trento e firma per Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Un rinforzo nel reparto delle schiacciatrici per la Wash4green Pinerolo che ha ingaggiato la ventenne schiacciatrice padovana Chiara Mason in uscita, dopo tre stagioni, dall'Itas Trentino.

LA CARRIERA-

Nata a Camposampiero (PD), classe 2000, 184 cm, Chiara Mason si è formata nei settori giovanili di alto livello come quelli di Bassano e San Donà, dove ha vissuto le prime esperienze nei campionati di B1 e B2 guadagnandosi anche qualche convocazione nelle Nazionali giovanili indoor e di beach volley.

Tra il 2018 e il 2021 ha militato per tre stagioni in Serie A2, la prima a Trento e le due successive a Soverato, mettendosi in in grande evidenza per poi tornare a far parte del roster di Trento in A1, Società dove ha militato nelle ultime tre stagioni.

Le parole di Chiara Mason-

« Sono molto felice ed emozionata per aver ricevuto l’opportunità di poter vestire la maglia di Pinerolo.

So che è una società organizzata, in cui si lavora molto bene e con un bel progetto. Non vedo l’ora di entrare in palestra per poter iniziare a lavorare con la squadra e di mettermi a disposizione del coach. Ho visto in tv il palazzetto è il calore dei tifosi, è stimolante sapere che potrò fare parte di tutto questo ».

Le parole del Direttore Sportivo Francesco Cichello-

« Siamo felici di essere riusciti a portare a Pinerolo Chiara, per integrare il reparto il reparto delle attaccanti di posto 4 costretto a fare a meno di Sofia d’Odorico dalla prima gara di campionato, a causa del brutto infortunio. Chiara, profilo giovane e interessante, sarà per noi in questo momento una grande boccata d’ossigeno per consentirci di affrontare al meglio la seconda parte della regular season ».