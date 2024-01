L'anticipo della 4a di ritorno è Pinerolo-Vallefoglia

Una sola gara nell'anticipo del sabato. In onda su Rai Sport dalle 20.30, la Wash4Green Pinerolo proverà a riprendersi il sesto posto sottrattole dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia nello scontro diretto del Pala Bus Company. Due squadre in momenti opposti: quattro successi nelle ultime cinque per le biancoverdi, quattro sconfitte nel medesimo lasso di tempo per le pinelle.



Trasferta domenicale nella Capitale per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che fa visita all'Aeroitalia Smi Roma in un Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano che si preannuncia infuocato, mentre sarà un emozionante derby del Ticino quello tra l'Igor Gorgonzola Novara e la UYBA Volley Busto Arsizio. Il Bisonte Firenze proverà a proseguire il suo buon momento ospitando a Palazzo Wanny l'Itas Trentino di coach Mazzanti, ancora ultima con 4 punti, mentre in ottica salvezza confronto ad alta tensione tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e Volley Bergamo 1991, separate da un punto.



Due i posticipi serali. Su Sky Sport Uno, Arena e NOW, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 ospita alle 19.30 l'Allianz Vero Volley Milano nella seconda casa del Pala Gianni Asti di Torino, per un match importante che godrà di un'atmosfera unica. Alle 21, la giornata si chiude con la TrasportiPesanti Casalmaggiore, in cerca di conferme per uscire dalla zona retrocessione, contro la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla bellissima vittoria contro le campionesse del mondo dell'Eczacibasi.

TUTTE LE SFIDE-

AEROITALIA SMI ROMA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Per le Wolves è di nuovo tempo di sfide ad alta quota come quella che le vedrà impegnate sul campo del PalaTiziano contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, prima forza del campionato a quota 46 punti. L’incontro, valido per la quarta giornata di ritorno di regular season, è previsto per domenica 21 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17. La diretta streaming sarà disponibile su Volleyball World, solo per i possessori di abbonamento. La corazzata veneta, squadra campione d'Italia in carica, è ancora imbattuta in questa stagione. Un percorso d’eccellenza che Haak e compagne, senza esclusione di colpi, vorranno continuare anche nel weekend alle porte, anche con l'obiettivo di tenere lontane dal primo posto della classifica le inseguitrici Milano e Scandicci, rispettivamente con 43 e 38 punti. In occasione del turno di andata, sul campo del Pala Verde, la squadra di coach Santarelli si era imposta per tre set a zero, incontrando, a corrente alternata, una resistenza da parte delle giallorosse. L’Aeroitalia SMI Roma Volley, reduce dalla sconfitta a Busto, ha bisogno di ritrovare una certa continuità nella prestazione agonistica come nell’atteggiamento in campo. Domenica è chiamata ad affrontare un match sulla carta molto complicato, ma sicuramente utile per il prosieguo del campionato. Il gruppo guidato in panchina da coach Cuccarini, consapevole dell’alto livello di gioco che caratterizza le avversarie, proverà a mostrare la migliore versione del suo gioco, sulla scia dell’entusiasmo e dell’intensità di gioco espressi nella prima metà della stagione. Questa volta, dalla loro, le capitoline avranno il calore e il supporto di un Palazzetto dello Sport che si avvicina al tutto esaurito grazie all'adesione e all'entusiasmo della Capitale.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Marta Bechis a Imoco Volley Conegliano nel 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019

Giulia Melli (Aeroitalia Smi Roma)- « Sappiamo tutti che Conegliano, come Milano o Scandicci, è una corazzata. Noi veniamo da 5 sconfitte che alcune non definirei così. Il punto del 3-2 con Scandicci è quasi una vittoria per noi. Tutto di guadagnato. Conegliano l’affronteremo come tutte le partite, a testa alta e dando il nostro massimo. Dobbiamo trovare sicurezza e continuità, sarà difficile contro di loro ma ce la metteremo tutta” “Per quanto riguarda invece l’importanza di trovare il tifo di di casa, come dico sempre, é la nostra forza in più. Tornare finalmente al PalaTiziano ci riempirà di forza e orgoglio, non potrà che essere un fattore in più per dare il nostro massimo. Cosa dire ai nostri tifosi? Di continuare a supportarci, sono fondamentali. Ci danno carica ed è quello che ci serve ora ».

Daniele Santarelli (Prosecco Doc Conegliano)- « Abbiamo tirato il fiato, era doveroso per gestire le energie della squadra dopo aver giocato 3 gare toste in 6 giorni, da oggi siamo di nuovo al lavoro per preparare i prossimi obiettivi, con il focus ben delineato sulla Coppa Italia. Stiamo tornando su buoni livelli di gioco e sono soddisfatto della marcia di avvicinamento agli impegni-clou della stagione, siamo alla ricerca della continuità all’interno delle partite e ho avuto buoni segnali da questo punto di vista, anche se continuiamo a lavorare per crescere. All’interno di questo cammino che vede il primo set importante mercoledì prossimo nei quarti di finale di coppa al Palaverde, la partita di domenica a Roma è una bella occasione per proseguire nella crescita. Loro hanno fatto finora un ottimo campionato, ultimamente sembrano un po’ in calo, ma questo non deve trarci in inganno perchè sappiamo bene che in questo campionato italiano è vietato sottovalutare chiunque. Roma è un team equilibrato, senza punti di forza particolari, ma con esperienza e una pericolosità diffusa nel roster; battono bene, sono forti in difesa, dopo l’ottima A2 dello scorso anno si sono confermate anche nella massima serie e giocano consapevoli e sicure dei loro mezzi, sarà una bella partita e vogliamo interpretarla bene per poi presentarci con il morale alto all’impegno di mercoledì ».



TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Dopo la bella vittoria in rimonta sulla Itas Trentino Volley, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore torna tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona per cercare di dare continuità a quello che di bello è stato mostrato alla "Il T Quotidiano Arena". L'avversaria delle rosa però è la corazzata Savino del Bene Scandicci, una delle squadre più attrezzate del Campionato. Sentimenti contrastanti quelli delle due squadre che arrivano una per confermarsi, come già detto, l'altra per cancellare la netta sconfitta con Milano. Non sarà una gara semplice per le rosa.

PRECEDENTI: 23 (9 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 14 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015 - Allenatori: Massimo Barbolini a Casalmaggiore nel 2015/2016

Linda Manfredini (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « La partita di domenica sarà una gara molto difficile visto che Scandicci è una delle squadre più attrezzate del Campionato. Non sarà facile ma noi dobbiamo ripartire da quello che di buono abbiamo mostrato a Trento. Finalmente si è visto il nostro gioco negli ultimi tre set. Dobbiamo ripartire da quell'aggressività, perchè vincere in rimonta sotto 2-0 non era per nulla facile. Quello che dobbiamo fare credo sia concentraci su noi stesse più che sull'avversaria, fare il nostro gioco per cercare di strappare qualche punto sia a Scandicci che alle altre avversarie. Dobbiamo dare il meglio ».

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

CEV Volleyball Cup ma non solo. Il Pala Gianni Asti di Torino è il palazzetto di casa della Reale Mutua Fenera Chieri '76 anche la partita della Serie A1 Tigotà che l'attende domenica 21 gennaio (ore 19,30) per la quarta giornata del girone di ritorno. Si tratta del big match con l'Allianz Vero Volley Milano, attesissima sfida per cui l'impianto torinese già si preannuncia tutto esaurito. La partita verrà anche trasmessa in diretta da Sky Sport Uno e Arena e Now.Saldamente seconda in classifica a seguito della vittoria contro Scandicci, nell'ultimo turno di campionato la squadra di Paola Egonu (fresca di premio di MVP per il mese di dicembre) ha recuperato un punticino su Conegliano proprio grazie a Chieri. Un "favore" che le biancoblù proveranno a rendere alle venete ripetendo una prestazione di alto livello anche con le loro prossime avversarie, tentando di centrare un risultato ancora migliore.Le due squadre arrivano alla partita con il morale a mille a seguito dei risultati infrasettimanali. Entrambe infatti hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale delle coppe europee che le vedono impegnate, Chieri la Coppa CEV, Milano la Champions' League.L’ultima sfida fra le due squadre risale all'11 novembre, con Milano vittoriosa 3-0. In tutto i precedenti con l'”ex Monza” sono 24, con 19 successi appannaggio delle lombarde e 5 delle chieresi. I due club si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, ritrovandosi poi da avversari in A2 e, dal 2018, anche in A1. Due le ex: da un lato Helena Cazaute, dall’altro Katerina Zakchaiou.

PRECEDENTI: 18 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 14 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Katerina Zakchaiou a Vero Volley nel 2021/2022; Helena Cazaute a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023



Madison Kingdon (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « In coppa contro il Police è stata una lotta fino al traguardo. Sono davvero orgoglioso della nostra squadra e di come abbiamo giocato. Tutti hanno contribuito alla vittoria e sono entusiasta di avanzare al prossimo turno della Coppa CEV. Ora non vediamo l'ora di giocare la partita contro Milano! Sappiamo che sono una squadra forte e solida, ed è sempre un buon test per noi quando giochiamo contro squadre di questo livello. Le nostre ultime due partite sono state contro buoni avversari e abbiamo giocato bene, quindi spero che continueremo così anche domenica ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Una partita sicuramente molto complicata. Chieri aveva cambiato tanto in estate, al termine di un ciclo durato parecchi anni, e sta trovando continuità ed equilibrio. Ha inserito bene giocatrici che nella prima metà di stagione, per problematiche fisiche, non erano disponibili. E' un avversario che ha dimostrato di non mollare mai, come nella partita con Conegliano dove, a dispetto di un gap enorme nel primo set, è rimasta attaccata fino alla fine rischiando anche di portare a casa la vittoria. Dobbiamo ragionare, come detto ieri alle ragazze, nell'ottica che ogni match è una finale. E' un periodo in cui giochiamo tanto e, anche in allenamento, dobbiamo prepararci alle difficoltà della gara. Dobbiamo scrollarci di dosso la partita persa con il VakifBank Istanbul per riprendere il cammino in campionato » .

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - VOLLEY BERGAMO 1991-

La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo torna nel proprio palazzetto dopo due turni giocati lontano dalle mura amiche. Le biancorosse sfideranno Bergamo domenica 21 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17:00. La società chiama a raccolta la tifoseria proponendo i biglietti in tribuna rossa alla cifra simbolica di 2 euro, grazie allo sponsor Nutrimind che pagherà la differenza di prezzo su ogni singolo biglietto acquistato. Una bella occasione per passare un pomeriggio di sport e supportare le proprie beniamine. Una sfida che può valere tanto in chiave salvezza con Bergamo che occupa da diverso tempo le ultime posizioni della classifica ed ha perso 4 delle ultime 5 gare disputate. Attualmente le lombarde occupano il terzultimo posto in classifica con 12 punti, più sotto di una lunghezza c’è Casalmaggiore, reduce dalla vittoria per 3-2 contro Trento, Cuneo è undicesima con 13 punti totalizzati. Alle gatte basterebbe una vittoria per tenere tutto sotto controllo e programmare l’accesso alla Challenge Cup che ogni anno si disputa tra la nona e la dodicesima classificata al termine della regolar season. All’andata, la gara disputata al Pala Facchetti di Treviglio ha visto prevalere le biancorosse per 3-2.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 2 successi Volley Bergamo 1991)

EX: Nessuno

Lena Stigrot (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Gli scontri diretti sono molto importanti, e ogni fine settimana ci sono grandi battaglie per i posti in classifica. Bergamo arriverà qui con la nostra stessa motivazione quindi mi aspetto una partita molto combattuta. Dovremo cercare di essere prima di tutto ordinate in campo e lucide, oltre ad essere sempre concentrate sulla nostra prestazione a livello tattico. E poi da parte nostra ci vorrà tanto coraggio e tanto cuore. Ultimamente in casa abbiamo fatto delle buone prestazioni e sono fiduciosa che anche domenica riusciremo a sfruttare il vantaggio di giocare davanti al nostro pubblico trasformandolo in punti preziosi ».



Audriana Fitzmorris (Volley Bergamo 1991)- « Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza di questo match. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato: con Firenze abbiamo fatto una buona prova ma altalenante e ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di fare ancora più punti. Da adesso in avanti dobbiamo giocare sempre con l’intensità dei primi due set della scorsa domenica. Se poi le avversarie saranno più brave di noi, allora accetteremo il risultato, ma noi non dobbiamo arrenderci e dobbiamo raccogliere ogni palla e attaccare in ogni occasione possibile ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Domenica alle 17.00 va in scena la 29a edizione del derby del Ticino. La UYBA Volley Busto Arsizio , in ripresa, va al Pala Igor ad affrontare la Igor Gorgonzola quarta forza del campionato, intenzionata a sfuttare il fattore campo. Pur con tradizione sfavorevole (21 gli incontri vinti da Novara contro i 7 delle farfalle) e consapevole di una differenza tecnica con le avversarie, la squadra di Cichello affronta con convinzione l'appuntamento. La vicina vittoria contro Roma e le buone prestazioni contro le big Conegliano, Milano e Scandicci rappresentano un ottimo viatico per Lualdi e compagne che saranno seguite al Pala Igor da almeno un centinaio di tifosi. Il team allenato da Bernardi è attualmente quarto in classifica con 36 punti (19 in più della UYBA) e nell'ultimo turno ha scontitto in casa Pinerolo per 3 set a 1. Giovedì le igorine hanno inoltre staccato il pass per le semifinali di Challenge Cup sconfiggendo a Bucarest il CSO Voluntari nel ritorno dei quarti. Nessun problema di formazione per coach Cichello, mentre nelle fila piemontesi incerta la presenza di Anne Buijs, alle prese con un infortunio alla caviglia.

PRECEDENTI: 28 (21 successi Igor Gorgonzola Novara, 7 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Anne Buijs a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Giorgia Zannoni a Igor Novara nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019



Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « La trasferta europea in mezzo alla settimana ovviamente è probante a livello di impegno ma al tempo stesso giocare sempre è allenante, perché ci porta a tenere sempre alta la concentrazione. Siamo reduci da un periodo positivo e il morale è buono, con Busto Arsizio sarà una partita tosta, loro sono in grande crescita e stanno facendo molto bene in questa fase della stagione, ragione per cui servirà una prestazione di ottimo livello per conquistare la vittoria. Ci teniamo a proseguire la striscia vincente, anche perché siamo in avvicinamento a una sfida da dentro o fuori con Chieri, per la Final Four di Coppa Italia, e vogliamo arrivarci nel modo migliore ».

Martina Bracchi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Cercheremo di mettercela tutta per dare il meglio di noi e giocare il più possibile la palla: questa partita è una grandissima occasione e ci potremo confrontare con tante giocatrici esperte. Le giocatrici che temo di più di Novara sono entrambe le centrali, di grande esperienza, l'opposto Akimova e Bosetti. In generale Novara è una delle migliori squadre del campionato. Noi stiamo migliorando a muro e in difesa riusciamo a rigiocare molti palloni: cercheremo di farlo anche domenica e nelle prossime gare. Grazie ai tifosi che ci seguiranno in tanti anche al Pala Igor, sono per noi di vitale importanza ».

WASH4GREEN PINEROLO-MEGABOX OND.SAVIO VALLEFOGLIA-

Sabato, al Pala Bus Company, si disputerà l'anticipo della 4^ giornata di ritorno della Regular Season tra la Wash4green Pinerolo e la Megabox Vallefoglia. Sabato la parola d'ordine sarà, da ambo le parti, "riscatto". Le ragazze di Michele Marchiaro nonostante la doppia sconfitta contro Firenze e Novara arrivano da una prestazione molto positiva dove domenica si è rivisto lo spirito combattivo delle pinelle intenzionate, più che mai, a tornare a fare punti davanti al proprio pubblico per restare in zona Play Off. In casa pesarese la formazione di Andrea Pistola, reduce da tre vittorie consecutive che le hanno permesso di conquistare il 6° posto in classifica, arriverà a Villafranca, come dichiarato dalla stessa Mingardi domenica dopo la vittoria contro Cuneo, con il coltello tra i denti per riscattare la sconfitta dell'andata.

PRECEDENTI: 10 (6 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 4 successi Wash4green Pinerolo)

EX: Sofia D'Odorico a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Michele Marchiaro ( Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Ci aspetta una grande battaglia. Vallefoglia ha costruito la sua crescita di gioco e risultati integrando perfettamente tutte le sue risorse in un sistema di gioco di grande esperienza. Dovremo viverla con grande entusiamo senza aggiungere pressioni alla nostra voglia di fare risultato. La via è dare sempre il massimo, essere costantemente competitivi e concretizzare anche quando non facciamo prestazioni incredibili. Questa è la continuità che cerchiamo ».



Alessio Simone – (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sarà una partita molto insidiosa, perché oltre al fatto che l’avversaria sta facendo un campionato di alto livello, anche sopra le aspettative, il campo in cui gioca Pinerolo è molto difficile, e noi l’anno scorso lo abbiamo sperimentato: è un impianto piccolo e molto vivace, il tifo è molto caldo. La loro squadra è molto ben allenata, hanno giocatrici importanti come Ungureanu, le due opposte Storck e Németh vengono alternate con successo, le centrali Polder e Akrari sono forti. La nostra squadra però è cresciuta tanto e le ultime partite ci hanno riportato nelle posizioni di classifica che sono il nostro obiettivo della stagione e che ora dobbiamo consolidare ».

IL BISONTE FIRENZE - ITAS TRENTINO-

A quasi un mese di distanza dall’ultima volta, Il Bisonte Firenze torna a Palazzo Wanny per la diciassettesima giornata della Serie A1 Tigotà: domani alle 17 è in programma la sfida con il fanalino di coda Itas Trentino, che però a dispetto della classifica è una squadra più che viva, con l’arrivo in panchina dell’ex ct della nazionale Davide Mazzanti che sta già portando i suoi primi frutti, come dimostra il punto conquistato lo scorso week end contro Casalmaggiore. Dal canto suo Il Bisonte è reduce da due vittorie su due nel 2024, che l’hanno fatto risalire al settimo posto, ma oltre all’entusiasmo servirà anche l’approccio giusto per superare una squadra che arriverà a Firenze col coltello fra i denti, a caccia di punti importanti per la salvezza. Dopo Gates, tornata a disposizione nelle ultime due sfide di campionato, l’Itas Trentino ritrova anche la sua alzatrice Martina Stocco, che ha completato il percorso di recupero dopo l’operazione al menisco e sarà arruolabile per la trasferta di Firenze. Nella lista delle assenti rimane quindi solamente Valentina Zago. In occasione del match contro Trentino sarà esposto al pubblico di Palazzo Wanny il Trofeo Grand Départ del Tour de France, collegato alla prima tappa della corsa ciclistica che partirà da Firenze il prossimo 29 giugno, con la presenza del sindaco Dario Nardella, dell'assessore allo sport Cosimo Guccione e del consigliere della Città Metropolitana delegato allo sport Nicola Armentano.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Il Bisonte Firenze)

EX: Gaia Guiducci a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Continua per noi questa serie di sfide contro avversari del nostro livello, che rimangono sicuramente difficili perché ogni partita va giocata e bene. Domani affrontiamo Trentino, una squadra che dopo il cambio di allenatore vive una situazione di entusiasmo e di cambio di rotta e che quindi arriverà a Firenze molto motivata: per noi l’imperativo sarà ancora una volta quello di entrare in campo con un approccio più deciso rispetto a quello che c’è stato contro Bergamo, quando non siamo stati in grado di limitare la foga di una squadra che dovendo fare punti ha messo in campo tutto quello che aveva. Il fatto di essere comunque riusciti a vincere ci deve convincere a entrare in campo più preparati: è vero che per l’Itas la classifica è molto complicata, ma è altrettanto vero che è una squadra che gioca, e lo fa pure bene, quindi sarà necessario essere pronti a un’altra battaglia, da iniziare con l’atteggiamento giusto ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « La priorità che ci siamo dati per rimanere attaccati alla partita è quella di crescere nella fase di cambio-palla; stiamo lavorando durante la settimana per migliorare sia come linea di ricezione, sia per trovare efficacia in tutte le soluzioni d’attacco. Domenica a Firenze dobbiamo partire proprio da lì per poter giocare la fase break con ordine e coraggio ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 20 gennaio 2024, ore 20.30



Wash4green Pinerolo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Boris, Giardini

Domenica 21 gennaio 2024, ore 17.00



Il Bisonte Firenze - Itas Trentino Arbitri: Goitre, Colucci

Igor Gorgonzola Novara - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Brunelli, Lot

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Volley Bergamo 1991 Arbitri: Rossi, Cerra

Aeroitalia Smi Roma - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Gaetano, Cappello



Domenica 21 gennaio 2024, ore 19.30



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Pozzato, Papadopol



Domenica 21 gennaio 2024, ore 21.00



Trasportipesanti Casalmaggiore - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Clemente, Piana



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 46, Allianz Vero Volley Milano 43, Savino Del Bene Scandicci 38, Igor Gorgonzola Novara 36, Reale Mutua Fenera Chieri '76 29, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 24, Il Bisonte Firenze 21, Wash4green Pinerolo 21, Aeroitalia Smi Roma 18, Uyba Volley Busto Arsizio 17, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Volley Bergamo 1991 12, Trasportipesanti Casalmaggiore 11, Itas Trentino 4.