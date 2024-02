Nella 6a di ritorno il big match Conegliano-Milano

Il turno partirà però sabato 3 febbraio con due anticipi. Alle 20, la TrasportiPesanti Casalmaggiore, dopo il successo fondamentale contro Cuneo, cerca continuità ospitando Il Bisonte Firenze, ferito dalla sconfitta a Roma. Alle 20.30, in diretta Rai Sport, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia accoglie invece la UYBA Volley Busto Arsizio in un match che si prospetta aperto e combattuto.

In ottica salvezza, due partite cruciali domenica: alle 16, la Volley Bergamo 1991 sfida l’Aeroitalia Smi Roma, alle 17, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo gioca, in trasferta, il derby contro l’Igor Gorgonzola Novara. Ma non sarà l’unico derby piemontese: in contemporanea, attesissimo confronto tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta in classifica, e la Wash4Green Pinerolo, sesta e distante 7 punti. Ultimo incontro nel canonico orario delle 17 quello tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Itas Trentino.

Il main course del fine settimana arriva per ultimo: alle 17.30, in un Palaverde che ha bruciato i biglietti disponibili da oltre due settimane in un paio d’ore, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano affronta la seconda Allianz Vero Volley Milano. Remake degli ultimi tre match che hanno messo in palio un trofeo in Italia, sarà la prima volta di Paola Egonu nel palazzetto trevigiano da avversaria, dopo gli anni in maglia gialloblu. Le pantere sono ancora imbattute in stagione, con 18 successi in campionato e una coppa già in bacheca, e sono le uniche in Italia ad aver superato le milanesi, al momento a -3 proprio a causa della sconfitta dell’andata al Mediolanum Forum di Assago. Il più classico dei big match, con una parata di campionesse presenti sul taraflex, per tre punti fondamentali che decreteranno l’aggancio in vetta o la fuga solitaria.

TUTTE LE SFIDE-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Domenica alle 17.30 il super match al Palaverde tra le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley, prima in classifica con tutte vittorie (18 su 18, 51 punti) e la seconda nel ranking, l'Allianz Vero Volley Milano che segue a 48 punti (17 vinte e 1 persa, proprio con le Pantere all'andata). Biglietti esauriti da due settimane, diretta Sky Sport1. -Biglietti: tutto "straesaurito" da settimane al Palaverde. Non verranno aperte le casse se non per il ritiro degli accrediti, quindi si consiglia a chi è sprovvisto di ticket di non recarsi al Palaverde visto il "sold out". -Ex e precedenti: sarà la prima volta da "ex" per Paola Egonu al Palaverde, dopo aver scritto dal 2019 al 2022 pagine indelebili nella storia gialloblù. Verrò premata in anteprima al match con un mazzo di fiori e la classica "magnum" di Prosecco DOC. Folta rappresentanza di ex da entrambe le parti, a parte Egonu nella squadra di Milano sono stati in gialloblù coach Gaspari e altre due grandi protagoniste della storia del club, Raphaela Folie e Miriam Sylla. Da parte gialloblù hanno giocato con il Vero Volley Alessia Gennari e Kathryn Plummer. 34 i precedenti (gli ultimi due in questa stagione con due vittorie gialloblù a Livorno in Supercoppa e in regular season a Milano, 3-1 entrambe le volte per Conegliano), tra cui le ultime due finali scudetto, con 29 vittorie delle Pantere e 5 di Vero Volley.

PRECEDENTI: 32 (27 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Alessia Gennari a Vero Volley nel 2021/2022; Kathryn Plummer a Vero Volley nel 2019/2020; Federica Squarcini a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Raphaela Folie a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014.

.

Monica De Gennaro (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Giocare in un Palaverde strapieno sarà ancora una volta una grande emozione, si affronta la prima contro la seconda, due squadre che si conoscono e si rispettano, sarà un grande spettacolo per il pubblico e un bell'impegno per noi, ma ci siamo preparate bene per questo match contro un'avversaria fortissima. Siamo pronte a dare spettacolo e a giocare un'altra bella partita dopo quella con Scandicci di sabato, con l'aiuto del nostro pubblico che non ci lascia mai ed è sempre al nostro fianco potremo provare a portare a casa un'altra bella vittoria e dare continuità ai buoni risultati ottenuti finora, ma sappiamo che domenica sarà durissima ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Una partita importantissima per tanti motivi. Conegliano ha dimostrato di avere una continuità di risultati unica; da parte nostra c'è voglia di confrontarci con i primi della classe per cercare di avvicinarli e al tempo stesso allontanare le inseguitrici. Questa partita dà il via a un ciclo di partite importanti che si concluderà, solo dopo la Coppa Italia, con i quarti di finale di Champions League. Sappiamo che sarà difficile espugnare il PalaVerde, ma vogliamo cercare di fare la nostra gara al meglio ».

WASH4GREEN PINEROLO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

L’ultimo derby di Regular Season della Wash4Green Pinerolo vedrà le pinelle ospitare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in occasione della sesta giornata di ritorno. Le biancoblù ritornano al Pala Bus Company dopo la trasferta di Busto Arsizio in cui sono riuscite, con un’incredibile rimonta, a portare a casa la vittoria al tie break. Durante il match Pinerolo ha perso un’altra pedina fondamentale del suo roster, Adelina Ungureanu, infortunatasi al ginocchio a seguito di un brutto atterraggio. Nonostante la perdita della schiacciatrice romena la Wash4Green è riuscita a tirare fuori il carattere e dimostrare la sua forza. Domenica, con Chieri, si prospetta il classico clima da derby. La formazione di Bregoli, tra le migliori di questo campionato, sta attraversando un periodo di grande forma. Dopo l’accesso alla final four di Coppa Italia conquistato con una meritata vittoria su Novara, ha portata a casa il risultato anche nella prima gara dei quarti di Cev Cup superando 3-2 il Volero Le Cannet. L’appuntamento è per domenica alle ore 17.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)



EX: Yasmina Akrari a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Maja Storck a Fenera Chieri '76 nel 2022/2023; Anna Gray a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Per ovvi motivi abbiamo affrontato una settimana difficile in cui la squadra ha fatto un grosso lavoro per allontanare ogni distrazione negativa. La cosa più importante è continuare a lavorare in allenamento sui dettagli tecnici da migliorare. Sulla trama tattica della partita proveremo a sovvertire le leggi della logica ».



Elena Rolando (Reale Mutua Fenera Chieri '76)-« Siamo in un momento per noi molto positivo. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano in palestra e secondo me meritavamo di arrivare in questa situazione. Le partita contro Conegliano e Milano, e soprattutto la qualificazione alla final four di Coppa Italia con la vittoria a Novara, sono una soddisfazione che ognuno di noi meritava per l'impegno quotidiano che c'è stato fino ad oggi e che ci sarà. Giocando così tanto siamo anche molto stanche, questo con Le Cannet si è visto, non abbiamo approcciato la partita con la carica giusta, poi per fortuna abbiamo preso le misure e ribaltato il risultato. Pinerolo arriva da una situazione un po' sfortunata a causa degli infortuni, ma è una squadra che gioca sempre bene e si contraddistingue per il carattere, un po' com'è Chieri, quindi sarà sicuramente un bel derby, ancora più bello per il fatto di giocare in un palazzetto sold out. Dobbiamo pensare a noi stessi e al nostro gioco, entrando in campo concentrate fin da subito ».

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in diretta tv su Rai Sport sabato 3 febbraio alle 20.30 al PalaMegabox di Pesaro contro la Uyba Busto Arsizio. La squadra di Andrea Pistola è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta su campi difficili come Pinerolo e Chieri, ed ora è al settimo posto in classifica, alla pari con il Bisonte Firenze, che però ha una vittoria in più. Il sesto posto di Pinerolo è lontano solo due lunghezze, ma si è rifatta sotto la Aeroitalia Smi Roma, ora a due punti da Vallefoglia e Firenze e dunque in piena corsa per la qualificazione ai play-off. La stessa Uyba Busto Arsizio non è lontana (-6 dalle tigri), dopo la vittoria sfumata solo al tie-break con Pinerolo, e quindi i punti in palio sabato sono molto importanti per entrambe le squadre. Negli altri incontri della sesta giornata di ritorno, il Bisonte è in trasferta a Casalmaggiore, Roma andrà a Bergamo e Pinerolo riceverà Chieri.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 7 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023; Camilla Mingardi a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022



Alessio Simone (Direttore sportivoMegabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Busto è una squadra ostica da affrontare perché non molla mai. È composta da molte atlete giovani ed esuberanti, che stanno facendo sicuramente un buon campionato. La sorpresa è sicuramente Bracchi, ma la squadra ha anche un ottimo libero come Zannoni, centrali veloci sia a muro che in attacco e molte soluzioni di gioco. All’andata giocammo una delle nostre peggiori partite della stagione e vogliamo sicuramente rifarci davanti al nostro pubblico, e stiamo lavorando per questo ».

Jennifer Boldini (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Subito dopo la partita con Pinerolo è prevalso il rimpianto di non aver chiuso il terzo set ed aver perso i due punti, in settimana abbiamo invece metabolizzato che abbiamo fatto comunque una grande cosa guadagnando un punto contro di loro. Con Vallefoglia mi aspetto una partita molto diversa rispetto a quella dell'andata che vincemmo per 3-0: ora è una squadra che viaggia veloce e siamo in casa loro, quindi il fattore campo sarà dalla loro parte. In ogni caso tenteremo di mettere in campo la nostra migliore versione per provare a portare a casa punti ».

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - IL BISONTE FIRENZE-

Dopo essere tornate da Cuneo con il bottino pieno, capitan Elena Perinelli e compagne sono già pronte ad affrontare un'altra importante gara questa volta però tra le mura amiche del PalaRadi. La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore attende il Bisonte Firenze in un'altra partita fondamentale per le rosa che, si sono uscite dalla zona retrocessione ma vogliono staccare la zona rossa al più presto macinando punti e soprattutto continuando il trend positivo che la guida di coach Pintus sta dando alle sue. Gara importante anche per le toscane che, a due lunghezze da Pinerolo, vogliono agganciare e superare le piemontesi.

PRECEDENTI: 24 (7 successi Il Bisonte Firenze, 17 successi Trasportipesanti Casalmaggiore)

EX: Elena Perinelli a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016; Beatrice Agrifoglio a Casalmaggiore nel 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - Allenatori: Carlo Parisi a Casalmaggiore nel 2020/2021

Emma Cagnin (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Siamo state brave ad affrontare la partita di Cuneo soprattutto sull'aspetto della continuità, che in partite precedenti non ci era riuscito restando avanti per parte del set e poi facendoci rimontare, certo abbiamo avuto anche dei bassi ma credo sia normale, ma soprattutto siamo riuscite a chiuderla al quarto e portare a casa tre punti che ci servivano come il pane. La gara contro Firenze sarà molto difficile, sicuramente non saranno la squadra che abbiamo affrontato all'andata. Hanno dimostrato di essere un'ottima squadra e anche loro hanno bisogno di punti. Noi dal canto nostro però sono convinta che abbiamo tutte le carte in regola per affrontare la partita in modo adeguato...la motivazione sarà quella che farà davvero tutto...ci darà la carica per tirare fuori tutta la nostra aggressività e la nostra voglia di vincere. Sarà una partita decisiva perchè si siamo uscite dalla zona retrocessione ma siamo ancora li vicino. Portare a casa dei punti ci darebbe una mano importante ».



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Domani sarà una partita più complicata di quanto sarebbe stata fino a poco tempo fa, perché Casalmaggiore ha superato un momento di grande difficoltà: viene da una bella vittoria contro Cuneo e aveva vinto anche a Trento, contro una squadra che attualmente non è semplicissima da battere, quindi il nostro match diventa molto difficile. Se il nostro approccio e il nostro atteggiamento in campo saranno quelli dei giorni migliori, allora ce la giocheremo alla grande, altrimenti rischiamo di complicare tutto: Casalmaggiore è una squadra forte, che finora non è riuscita a esprimere il proprio potenziale, ma che è composta da elementi molto importanti. Ripeto, per noi sarà fondamentale l’approccio: dovremo essere preparati mentalmente a una partita complicata per cercare di giocarcela fino alla fine, e dovremo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto quello che è nelle nostre possibilità ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

Secondo incrocio stagionale tra Igor Volley e Cuneo, con entrambe le formazioni a caccia di punti per rinsaldare la propria classifica. Le ospiti, reduci dal k.o. interno con Casalmaggiore, vogliono muovere la classifica per uscire dalla zona "rossa", mentre Novara, alle prese con le fatiche di coppa, va a caccia di un risultato positivo che le permetterebbe di mantenere la terza piazza a scapito di Scandicci. All'appuntamento non ci sarà tra le padrone di casa Caterina Bosetti, alle prese con un'infiammazione al ginocchio destro che con ogni probabilità la costringerà ai box ancora per qualche giorno. Tante le ex in gioco: da parte novarese Ludovica Guidi (2017-2018), Francesca Bosio (2018-2019) e Greta Szakmary (2022-2023); da parte di Cuneo, invece, la regista Noemi Signorile, due anni a Novara tra il 2014 e il 2016, impreziositi dal successo nella Coppa Italia 2015.

PRECEDENTI: 16 (13 successi Igor Gorgonzola Novara, 3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Francesca Bosio a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019; Ludovica Guidi a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018; Greta Szakmary a S.Bernardo Cuneo nel 2022/2023; Noemi Signorile a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)-« Ci aspetta una partita complessa, difficile, perché da un lato noi non siamo nel nostro momento migliore come magari lo eravamo due mesi fa, dall'altro loro sono a caccia di punti per muovere la classifica e hanno voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta patita nell'ultimo turno. Dal canto nostro l'obiettivo di questo periodo è quello di fare più punti possibile per provare a raggiungere quello che è il nostro grande sogno. Dobbiamo aspettarci una partita difficile e approcciarla di conseguenza, perché quando ci si prepara per una partita difficile poi si è già pronti ».

Emanuele Aime (Secondo allenatore Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Novara è una squadra di esperienza con molte atlete che militano nelle proprie rispettive nazionali e costruita per rimanere nelle parti alte della classifica. Il nostro obiettivo sarà quello di andare a giocare una partita con grande determinazione spingendo dalla prima all’ultima battuta per non permettere alla ricezione di Novara di mettere sempre la palla in testa al loro palleggiatore. Dovremo cercare di rimanere aggrappati al match cercando di approfittare delle sbavature che queste grandi squadre, in un periodo come questo, denso di impegni, potrebbero concedere. Il nostro obiettivo sarà giocare una partita coraggiosa per cercare di muovere la classifica ».

VOLLEY BERGAMO 1991 - AEROITALIA SMI ROMA-

E’ il week end di Bergamo-Roma: il PalaFacchetti di Treviglio si prepara ad aprire le porte a una sfida incandescente. Domenica 4 febbraio, nell’inedito orario delle 16, le rossoblù dovranno dare prova di continuità contro un’avversaria che, pur neopromossa, ha saputo spesso stupire con risultati, come il tie break con Conegliano, che l’hanno spinta a ridosso dalla zona Play Off. La Bergamo delle ultime settimane ha però un volto nuovo e una fame di punti che potrebbero fare la differenza. L’allenamento di giovedì ha però fatto registrare un infortunio alla caviglia sinistra per Fitzmorris. Nella giornata di oggi verrà sottoposta a controlli diagnostici, ma difficilmente potrà essere del match.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Aeroitalia Smi Roma)

EX: Nessuno



Olivia Rozanski (Volley Bergamo 1991)- « Le ultime gare ci hanno aiutato a ritrovare fiducia: dopo la vittoria con Cuneo ci siamo sentite ricaricate dai tre punti e dal nostro atteggiamento in campo. Lo abbiamo fatto vedere anche nella partita con Milano e la stessa energia dovrà essere con noi a Treviglio, contro Roma. E’ inutile nascondersi, è un match importante per la nostra classifica e per i tanti tifosi che ci seguono sempre nelle sfide casalinghe. Regaliamoci una bella prestazione e andiamo a caccia di punti ».

Michela Rucli (Aeroitalia Smi Roma)- « La vittoria con Firenze è stata la conferma che stiamo lavorando bene e che negli scontri diretti possiamo portare a casa ottimi risultati. Una vittoria serviva per tenere alto il morale e continuare a lavorare verso i nostri obiettivi. Il gruppo è compatto e la nostra forza è sempre stata e continua ad essere la squadra. Il match di domenica sarà come tutti impegnativo e non semplice. Domenica giochiamo fuori casa e non avremo il caloroso supporto del PalaTiziano, inoltre Bergamo sta lottando per ottenere preziosissimi punti salvezza, quindi mi aspetto una bella battaglia. Noi dobbiamo essere pronte a lottare fin dall'inizio e fare il possibile per portare a casa il risultato. Questa settimana ci siamo preparate al meglio in ottica della partita di domenica e siamo pronte a scendere in campo ».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-ITAS TRENTINO-

Dopo due gare di campionato giocate in trasferta, in questo fine settimana la Savino Del Bene Volley fa ritorno tra le mura amiche di Palazzo Wanny. La squadra di coach Barbolini affronterà infatti il match casalingo contro il fanalino di coda della classifica di Serie A1, ovvero l'Itas Trentino. La sfida valida per il 19esimo turno del campionato di Serie A1, verrà giocata domenica 4 febbraio 2024 a partire dalle ore 17.00. Dopo la sconfitta subita nella sfida dello scorso week end contro la Prosecco DOC Imoco Conegliano, la Savino Del Bene Volley cerca un immediato riscatto e punti in classifica preziosi per ritrovare il terzo posto. Tra le fila dell'Itas Trentino, partite nelle ultime settimane Mason e Zago (oltre a Gates, rientrata negli Usa per operarsi alla spalla), sarà a disposizione anche l'ultima arrivata, l'opposta olandese Iris Scholten.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Savino Del Bene Scandicci)

EX: Yana Shcherban a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ripartiamo in campionato dopo la brutta sconfitta rimediata a Conegliano. Si inizia ad entrare nella fase cruciale del torneo perché, al di là di questa sconfitta, siamo in finale di Coppa Italia, siamo nelle prime otto in Europa, siamo nelle prime quattro in Italia e quindi siamo in corsa in tutte le competizioni: una cosa che, almeno da quando ci sono io, non era mai successa, per cui bisogna che adesso pensiamo a lavorare bene ed a lavorare duro. Sono due settimane, questa e la prossima, nelle quali stiamo approfittando anche per caricare un po' dal punto di vista fisico, dal punto di vista del lavoro in palestra, perché dopo non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Per cui sono molto importanti le partite, ancora di più sono importanti gli allenamenti, però ovviamente domenica bisogna ripartire col piede giusto ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Ci sono dettagli sui quali stiamo lavorando che ci hanno tolto ritmo nelle ultime partite e che ci possono permettere di rimanere dentro la partita con maggiore continuità. Quando si incontrano squadre così forti come Scandicci il cambio-palla diventa ancora più importante e questi dettagli saranno ovviamente determinanti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 3 febbraio 2024, ore 20.00



Trasportipesanti Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze Arbitri: Giardini, Chiriatti



Sabato 3 febbraio 2024, ore 20.30



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Cappello, Brancati



Domenica 4 febbraio 2024, ore 16.00



Volley Bergamo 1991 - Aeroitalia Smi Roma Arbitri: Simbari, Pozzato

Domenica 4 febbraio 2024, ore 17.00



Igor Gorgonzola Novara - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Saltalippi, Armandola

Wash4green Pinerolo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Cavalieri, Vagni

Savino Del Bene Scandicci - Itas Trentino Arbitri: Papadopol, Santoro



Domenica 4 febbraio 2024, ore 17.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Zavater, Caretti



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 51, Allianz Vero Volley Milano 48, Igor Gorgonzola Novara 42, Savino Del Bene Scandicci 41, Reale Mutua Fenera Chieri '76 33, Wash4green Pinerolo 26, Il Bisonte Firenze 24, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 24, Aeroitalia Smi Roma 22, Uyba Volley Busto Arsizio 18, Volley Bergamo 1991 15, Trasportipesanti Casalmaggiore 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Itas Trentino 4.