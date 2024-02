La schiacciatrice cinese Yushan Zhuang a Cuneo

La forte giovanissima rivelazione del campionato cinese arriverà a Cuneo nelle prossime settimane e sarà da subito a disposizione di coach Bellano per questo finale di campionato.

Alta 183 cm, classe 2003, arriva dal Fujian Anxi Tiekuanyin dove si è distinta tutto il campionato per incisività e concretezza nel ruolo, con spiccate doti anche di difesa. Il valore espresso durante la stagione l’ha messa in evidenza per qualità e crescita costante, tanto da essere da tempo nelle attenzioni di grandi club internazionali.

La Honda Olivero S.Bernardo ha raggiunto un accordo importante, portando in Italia la seconda giocatrice cinese oltre alla Zhu Ting di Scandicci.