Iris Sholten nuovo opposto di Trento

TRENTO- Cambia progressivamente volto in vista del rush finale della stagione l'Itas Trentino che in settimana aveva salutato l'opposto Valentina Zago e che oggi ha annunciato la sostituta. Sarà la ventitreenne olandese Iris Scholten , reduce da un’esperienza nel campionato cinese (conclusa pochi giorni fa) con la maglia dello Shenzhen Zhongsai, società di una delle principali metropoli della Cina sud-orientale.

L’attaccante di posto 1 e 2, originaria di Nijmegen, in passato ha militato nelle formazioni tedesche dello Straubing (nel 2020/21), del Vilsbiburg (dal 2018 al 2020) e del Münster (dal 2021 al 2023). Proprio nella sua ultima apparizione in Bundesliga (stagione 2022/2023) è risultata essere la miglior marcatrice del torneo, confermandosi martello di livello internazionale. Dal 2021 veste con regolarità la maglia della Nazionale olandese.

Iris Scholten vestirà la maglia numero 14 e sarà la quinta giocatrice straniera del settore femminile di Trentino Volley dopo DeHoog, Shcherban, Gates e Acosta.

Le parole di Iris Sholten-

«Terminata la stagione nel campionato cinese il mio primo desiderio era quello di tornare in Europa e potermi confrontare con un campionato prestigioso come quello italiano sono davvero felice di aver ricevuto la proposta di un Club importante come Trentino Volley e di poter concludere la stagione con la maglia dell’Itas Trentino. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff tecnico e societario e di iniziare a lavorare in palestra con le nuove compagne».



Le parole del tecnico Davide Mazzanti-

«Iris è un’atleta di valore che ci aiuterà in questo finale di stagione. Ha appena terminato la sua esperienza nel campionato cinese e a Trento potrà contribuire a dare qualità e ritmo di gioco alla squadra».